¿Actuación correcta? Vigilantes del metro de Barcelona tiran a un hombre por las escaleras por no llevar mascarilla

El suceso ocurrió en la estación de La Sagrera durante la mañana del sábado 20 de junio, cuando dos agentes de seguridad decidieron reducir a un señor que se negaba a ponerse la mascarilla, según informa la agencia EFE.

En el vídeo, grabado por algunos usuarios del metro, se aprecia como dos vigilantes de seguridad intentan reducir a un hombre cogiéndole del cuello y poniéndole una pierna por detrás para acabar lanzándole por la escalera donde se encontraban forcejeando.

📍La Sagrera, estación del metro de Barcelona correspondiente a las líneas L1, L5, L9 Nord y L10, ubicada en el barrio homónimo del distrito de San Andrés.



⚠️Actuación de los vigilantes de Seguridad con un individuo que no “obedecía” las indicaciones. pic.twitter.com/5fHj38OWDa — Unió de Mossos per la Constitució (@UMCmossos) June 21, 2020

"Suerte que no ha dejado caer la cabeza, si no", comenta el vídeo un usuario en Twitter. Tras el empujón, el señor, de mediana edad, cae de espaldas desde unos cinco escalones mientras el vigilante de seguridad sigue increpándole con gritos. "Si estos cafres han de velar por mi seguridad en el metro, creo que iré andando", dice Manuel García en redes sociales. "Dicen que fue por no llevar mascarilla y no obedecer a las indicaciones de los vigilantes. Nada justifica esta salvajada. Podrían haberle matado. Cuánto macarra frustrado al que le dan una porra y se cree Harry el sucio", escribe otro usuario bajo el seudonónimo PabloMM.​

Sin embargo, no todas las personas se muestran críticas ante la actuación de los dos vigilantes. Algunos incluso lo ven como una "actuación correcta":

si es una actuacion correcta,yo lo por lo poco que veo es un señor que se esta rebotando con la actuacion de los de seguridad...y ya con eso me sobra — jose (@buscamano) June 21, 2020

"¡Me parece una actuación de 10! Así de claro, basta ya de tanto buenismo y de siempre criticar a los cuerpos de Seguridad", comenta otro de los usuarios.

La compañía Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha abierto un expediente para "aclarar la actuación" de ambos vigilantes de seguridad, según informa EFE.