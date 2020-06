El cantante Pablo Alborán revela su condición sexual

"Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no. Creo en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, que nos hace más fuertes y mejores y hoy desde ese amor quería contaros algo muy personal," comenzaba el artista andaluz.

Cuando te digan que las personas LGTBI ya han conseguido todo y que no se necesitan avances, ponles este video y explícales cómo un cantante de éxito tardó años y años en poder salir del armario. ¡Bienvenido a la familia, Pablo Alborán! ✊🏻🏳️‍🌈✊🏻 pic.twitter.com/QiEPlGSzb1 — Javier Giner (@j_giner) June 17, 2020

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual y no pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo sabe, lo supone o simplemente le da igual", proseguía Alborán, quien reconocía abiertamente su condición sexual. El músico confesaba que siempre se sintió arropado y comprendido por su familia, sus amigos y Warner, su sello discográfico. Sin embargo, no todo el mundo tiene la misma suerte, por lo que espera que su mensaje, ante todo personal, también sirva a otras personas. "Pero, desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así, por lo que hoy sin miedo espero que esto hoy le haga el camino más fácil a alguien. Pero, sobre todo lo hago por mí".

Alborán continuaba recordando que la música es libre y él quiere ser como ella. "Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor, sin importar el género, la edad o incluso el idioma, porque para míde libre que mis canciones". Profesión que es el centro de su vida y así quiere que siga siendo. "Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música. Intentaré hacer mi trabajo lo mejor que sé, desde mis entrañas. Con un respeto máximo a la profesión y al público", explicaba.

Acababa agradeciendo a sus seguidores todo el apoyo que siempre ha recibido, desde los inicios de su carrera hasta el que será su quinto disco que promete que será "muy especial".

"Un abrazo muy fuerte y a vivir, a vivir que la vida se va", se despedía.

Y ese soporte del que hablaba el malagueño le ha llegado en forma de mensajes nada más publicar el vídeo en Instagram. El mundo de la música se ha volcado y han inundado de comentarios la publicación. Rosalía, Alejandro Sanz, Malú, Pablo López, Rozalén, Melendi o David Bisbal han mostrado su apoyo al cantante. También de personas de otros sectores como los actores Javier Cámara o Paco León o la periodista Mónica Carrillo.

"El amor se sostiene puro en la libertad, la libertad no entiende de géneros, ni de limitación alguna. Amar es un pulmón inmenso sobre el que necesita sostenerse el mundo y así será un poco mejor. Estoy orgullosa de ti y de tenerte hermano mío, te quiero con toda mi vida y en ella", escribía la cantante Vanesa Martín.

Cariño que le han querido mandar también todos sus seguidores en las redes sociales, que también han denunciado que la homofobia está todavía muy interiorizada en la sociedad.

Pablo Alborán ha tenido hoy un gesto muy valiente. Que diga que jamás ha sufrido discriminación cuando ha necesitado 10 años para decir públicamente que es gay debería hacernos pensar en lo interiorizada que tenemos la discriminacion, la homofobia y el silencio — David Noriega (@David_Noriega) June 17, 2020

pablo alboran acaba de salir del armario públicamente y solamente puedo decir que estoy tan orgullosa de él y que después de tanto tiempo haya sido tan valiente de hablarnos sobre ello y al fin ser un poquito más libre, porque lo merece, realmente estoy súper feliz por él🥺🥺🥺 — lu | blm (@canyon89s) June 17, 2020

​Pablo Alborán, de 31 años, se dio a conocer hace una década con Solamente tú, su álbum debut. El proyecto recibió seis discos de platino en España y a partir de ahí su carrera fue en ascenso. Desde entonces, el malagueño acumula números uno en toda Latinoamérica,España y Portugal con sus cuatro álbumes. Además, posee un premio Goya por la canción de la película Palmeras en la Nieve y varias nominaciones a los Grammy Latinos.