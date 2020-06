"Es un burdo montaje": cónsul de Venezuela en Milano niega financiamiento al Movimiento 5 Estrellas

Dos días después de que la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela nombrara a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, el diario español ABC presenta un documento que, según ellos, "probaría" la supuesta financiación del Gobierno Bolivariano al Movimiento 5 Estrellas, que hoy gobierna en Italia en coalición con el Partido Demócrata.

A juicio del cónsul en Milano, Giancarlo di Martino, esta publicación esconde claras intenciones.

"Nos encontramos con una noticia súper recalentada, con un refrito, como dirían los periodistas, un refrito del año 2016 y 2017 que en su momento no tuvo ningún eco. Hoy, en víspera de unas elecciones parlamentarias, donde el presidente Nicolás Maduro se ha venido afianzando debido a que tenemos un proyecto de país y apoyo del pueblo, lo vuelven a sacar. Lo hacen porque saben que en las próximas elecciones, el PSUV lograría una posible victoria contundente y eso molesta muchísimo a la oposición venezolana, específicamente en Madrid. Ellos saben que no tienen proyecto, que no tienen un líder, que no tienen respaldo del pueblo, que están dispersos y divididos y, por eso, empiezan una campaña de agresiones y difamaciones", denuncia Di Martino.

De acuerdo con el diario ABC, en el año 2010, Nicolás Maduro, siendo canciller de Venezuela, autorizó el envío de una maleta con 3,5 millones de euros al Consulado venezolano en Milano para, según ellos, financiar al Movimiento 5 Estrellas.

"La valija, supuestamente, entró en Italia por algún aeropuerto. Italia tiene uno de los mejores y más estructurados sistemas de seguridad porque ha tenido que enfrentar situaciones muy graves, como ataques terroristas y de mafias como La Camorra, La 'Ndrangheta o la Cosa Nostra, entonces es bastante absurdo pensar que pasamos una valija con 3.5 millones de dólares. Es imposible hacerlo", sostiene Di Martino.

Como prueba de esta acusación, el diario español presenta un documento que, según ellos, proviene de la Dirección General de Inteligencia Militar de Venezuela. Di Martino denuncia que ese documento es falso y detalla sus incongruencias.

"La primera incongruencia está en el sello porque el escudo que aparece en el documento es el viejo, el que tiene el caballo viendo hacia atrás. Ese escudo lo cambió el presidente Hugo Chávez en el año 2006 y, a partir de ese momento, en nuestro sello aparece el caballo viendo hacia adelante. Por lo tanto, ese sello no es el oficial. Además, en ese documento colocan en el membrete Ministerio de Defensa, en lugar de Ministerio del Poder Popular para la Defensa, como se llama desde el año 2007", detalla Di Martino.

Señores mediocres y piratas, para el próximo montaje contra Venezuela díganle a sus diseñadores en Washington DC que pongan bien el escudo de Venezuela, sino es muy obvio el Fake. https://t.co/9U2yfpNGrL pic.twitter.com/VoNIeWnrQO — mauricio rodriguez (@mauricioeRG28) June 15, 2020

​El cónsul venezolano en Milano denuncia que detrás de esta acusación, que ya se ha hecho en el pasado con Podemos en España y con el partido Syriza en Grecia, hay una orquestación de partidos de derecha que busca desacreditar al Movimiento 5 Estrellas y al Gobierno Bolivariano. Buscan "matar dos pájaros de un solo tiro", insiste Di Martino.

"La noticia sale en España. En Venezuela no se dice nada, en España tiene alguna repercusión, pero en Italia el efecto ha sido muy grande. Este martes, 16 de junio, todos los medios de comunicación tienen en su titular principal a Nicolás Maduro. Ayer, como a las 3 de la tarde, en el Parlamento, el partido La Liga, que es la extrema derecha en Italia, pidió la palabra para atacar al Movimiento 5 Estrellas, para atacar al presidente Nicolás Maduro, para llamarlo dictador, corrupto, para sacar la bandera de Venezuela y decir que hay atacar a Nicolás Maduro por dictador y que ese dictador está financiando al Movimiento 5 Estrellas.y con las organizaciones de extrema derecha, fascistas en Italia. Aquí nada es casual", argumenta Di Martino.

Este lunes, 15 de junio, la canciller española expresó su "preocupación" por el nombramiento "unilateral" de los miembros del Consejo Nacional Electoral y ha pedido a Venezuela que reconsideren ese paso. En ese tono también se pronunció el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, quien sostiene que el nombramiento del nuevo CNE "aleja a Venezuela de una transición democrática". El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dice que EEUU preferiría "un sistema electoral que avale sus golpes de Estado, como en Bolivia".

"La oposición lo único que busca es provocar más bloqueo contra Venezuela y perjudicar a todo un pueblo, que independientemente de su ideología, está sufriendo por culpa de ese bloqueo y de esos actos difamatorios, utilizando esos periódicos, redes sociales y al paramilitarismo en la frontera con Colombia para atacar a la Revolución Bolivariana", apunta Di Martino.

El cónsul venezolano indica que la familia de Gianroberto Casaleggio, uno de los fundadores del Movimiento 5 Estrellas, anunció que demandarán al diario ABC por mentir. El Gobierno bolivariano también evalúa esa posibilidad. Mientras, el cónsul venezolano, acusado directamente de recibir y entregar el dinero, dice que está tranquilo y no teme a ninguna posible investigación en su contra porque no tendría nada que ocultar.

La mitomanía de los medios de la derecha mundial contra Venezuela es de antología anti periodística. Son fábricas de mentiras,infamias, falsedades y calumnias. Reciclan viejos fake news con desvergonzado sensacionalismo. Tomaremos acciones judiciales en este y otros casos.¡Basta! pic.twitter.com/TMZ6bcl2zQ — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 15, 2020

​"Estamos totalmente claros de que esto es un montaje, un burdo montaje que lo que ha hecho es vislumbrar el plan que tienen. Mañana ya estaremos hablando de otro tipo de plan, de otra situación, pero de la misma calaña difamatoria. Lamentablemente ese es el camino que ha tomado la oposición. Nosotros vamos a elecciones y les invitamos a participar y a dejar esas actitudes que tanto daño le hacen al país y a ellos mismos como oposición. Deben tomar otro camino", zanjó Di Martino.