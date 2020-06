El Congreso de los Diputados debate la sexta y última prórroga del estado de alarma en España

El ejecutivo afronta esta votación con la prórroga del estado de alarma asegurada tras conseguir el sí del PNV y Ciudadanos y la abstención de ERC. Para ello, el Gobierno pactó con los partidos nacionalistas la recuperación de competencias de los presidentes autonómicos en el tramo final de la desescalada, en la fase tres. Con la formación naranja acordó medidas del último decreto de la desescalada sean idénticas en todas las regiones del país.

Un acuerdo, el alcanzado con Ciudadanos, que ha generado malestar en el PNV y ERC. Ninguno de los dos quitará su apoyo a Sánchez, sin embargo, ambos han pedido "aclaraciones", porque el pacto con el partido de Arrimadas puede "llevar a la confusión" y generar contradicciones con lo establecido con las formaciones vasca y catalana.

Además, el Gobierno, con los que sumarían 174 votos, incluidos los votos de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Ciudadanos. También esperan que repitan a favor los diputados de Coalición Canaria y Teruel Existe, con los que conseguirían los 176 votos de la mayoría absoluta.

Por otro lado, en el no se sitúan los diputados de PP, Vox, UPN y Foro Asturias, además de Junts per Catalunya y la CUP. También Compromís, si el Gobierno no permite a las autonomías gestionar desde ya el Ingreso Mínimo Vital. En total, 154 votos.

Por su parte, junto a ERC, se abstienen Bildu y el Bloque Nacionalista Galego, que suman casi veinte diputados en el hemiciclo.

Está sería la sexta prórroga del estado de alarma desde que comenzará el 15 de marzo. La primera se pidió el 23 de marzo y gozó con el respaldo de todos los grupos de la cámara. A partir de la segunda, el 9 de abril, el Gobierno recibió la oposición de Vox y la CUP. En la tercera se añadió al 'bloque del No' Junts per Catalunya y en la cuarta votaron en contra también en contra Foro Asturias y ERC. No obstante, fue en la quinta, el 20 de mayo, cuando más creció la oposición a la prórroga del estado de alarma al pasar el PP y sus 88 diputados de la abstención al no.