"La bajada de cifras del 8-M fue debido al coronavirus, pero no lo voy a decir"

Un día después de las manifestaciones por el 8-M, Día Internacional de la Mujer, la ministra de Sanidad, Irene Montero concedió una entrevista a una periodista de ETB (televisión vasca) y momentos antes de que comenzase dicha entrevista, la responsable de Igualdad reconoció en una charla distendida —y off the record—, que había asistido menos gente a la marcha feminista por miedo al coronavirus, pero que "no lo iba a decir".

Irene Montero, el 9-M: "La bajada de cifras el 8-M fue debido al coronavirus, pero no lo voy a decir. Incluso hay países europeos tomando medidas drásticas".

La ministra admite que conocían el peligro y no hicieron nada.

​A la marcha feminista en la capital asistieron unas 120.000 personas, según cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno, lo que equivale a un 65% menos que en 2019. En este contexto, y tal y como se publicó en diversos medios de comunicación los días posteriores, las manifestaciones estuvieron precedidas por la preocupación en torno a la irrupción de COVID-19. Aún así, días previos al 8-M, el Ministerio de Sanidad insistió en que no veía necesario suspenderlas por el coronavirus, aunque recomendó que no acudieran personas con síntomas.

"Ellos insistían en que no veían con la misma claridad nuestra determinación, entonces les formulé una pregunta: ¿Estáis seguros de que lo que está pasando en Madrid no va a pasar en el resto de España? No me respondieron y se hizo el silencio", subraya el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid.

No obstante, un día después —también durante el 9-M— el ministro de Sanidad, Salvador Illa, citó de manera urgente al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, para concretar una reunión y conversar sobre la situación sanitaria de la ciudad. "Explicamos que el número de casos estaba creciendo y que había llegado el momento de tomar medidas más contundentes", indica el consejero en declaraciones al diario El Mundo y recogidas por Europa Press, donde relata el contenido de esa reunión que tuvo lugar cinco días antes de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central.

Sin embargo, no hay que olvidar que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, no declaró que el coronavirus fuera una pandemia hasta el 11 de marzo, tres días después de las marchas por el Día de la Mujer.

El vídeo lo ha publicado el diario ABC en su edición del 1 de junio y su filtración coincide con una de las semanas políticas más delicadas para el Ejecutivo: el de la aprobación en el Congreso de la última prórroga del estado de alarma . Asimismo, este documento sale a la luz en plena polémica por la investigación de la jueza que está averiguando precisamente si el Gobierno central realizó o no una buena gestión de la pandemia durante la jornada y después de que la oposición comenzara a acusar al Ejecutivo de haber mantenido la convocatoria del 8-M a pesar de que tenían informes internacionales que recomendaban lo contrario.