"Ni un céntimo más al Sur de Europa": el polémico titular de un semanario neerlandés

Una persona a Rutte, Primer Ministro de Holanda: "No les des el dinero a italianos y españoles."



Rutte: "No, no. Tomo nota." Se ríe y pulgar hacia arriba.



Holanda actualmente sustrae 10.000 millones de los demás países de la UE mediante dumping fiscal. https://t.co/ESesz8sDbj