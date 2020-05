El limbo entre España y Uruguay: ciudadanos varados pueden perder sus trabajos

Ya son más de 400 los ciudadanos españoles que se mantienen varados en Uruguay. Camila García, integrante del grupo, dijo a Sputnik que los problemas económicos y de salud comienzan a ser acuciantes para los damnificados, muchos de los cuales no entran en el vuelo del 1 de junio.

Los ciudadanos españoles varados en Uruguay que se movilizan para lograr a su país ya superan los 400 y aseguran que su situación no se solucionará con el vuelo de Iberia que partirá desde Montevideo hacia Madrid el próximo 1 de junio.

Las concentraciones de españoles frente a la Embajada de España en Uruguay comenzaron en los primeros días de mayo, cuando varios ciudadanos españoles que aún no pudieron regresar a su país se organizaron para hacer gestiones ante la sede diplomática del país europeo. Datos del consulado español les confirmaron en ese momento que la cantidad de varados superaba los 200.

Los esfuerzos de los españoles por organizarse permitieron conectar a unas 420 residentes en España que necesitan regresar a su hogar, entre españoles y uruguayos residentes en territorio español. En medio del diálogo con el consulado español, los varados vieron partir desde Montevideo un avión con 250 esquiladores uruguayos hacia Madrid en el que no pudieron ser incluidos.

El 25 de mayo, un comunicado de la Cancillería uruguaya les volvió a dar una esperanza. Un vuelo de la aerolínea española Iberia —colocado tras una coordinación entre los gobiernos de Uruguay y España— repatriará el 31 de mayo a un contingente de uruguayos varados en Europa. Volverá a Madrid el 1 de junio, presuntamente con los varados en Uruguay.

Sin embargo, no todos podrán tomar ese vuelo. Camila García, una de las integrantes del grupo de varados, explicó a Sputnik que el avión solo podrá llevar a 288 personas, por lo que los restantes continuarán en Montevideo.

Como sucede con otros vuelos para varados, los pasajeros igual deben pagar los pasajes, para lo que deben hacer uso de un "código de reserva" que, de acuerdo a lo que les informaron, les llegaría por correo electrónico. Según García, el mecanismo generó "una situación muy desgastante y desesperante" entre los varados.

"A algunos les ha llegado este código, a otros no. Nadie en Iberia ni en el consulado dice nada. El canciller uruguayo Ernesto) Talvi comunica que se puede comprar el vuelo por teléfono y es una información errónea", comentó.

Los varados tampoco comprenden los criterios utilizados para hacerle llegar las reservas. "Dicen que tuvieron criterios pero no los aclaran. Dicen que es primero por ser españoles primero y después por la edad o cuestiones sanitarias, sin embargo, hay gente con bebés o con problemas de salud que ha quedado fuera", apuntó.

Según García, las dificultades del procedimiento hacen que, a días de la fecha de vuelo, unos 70 varados no saben si les corresponde viajar o no. Además, sostuvo que "no hay ningún compromiso de llevar a todo el grupo a sus hogares más allá de esta fecha".

No entendemos nada. Primero éramos 200. Se consigue un vuelo en el que parece que cambiamos todos.



Ahora resulta que éramos 400.

Que pasa con las más de 100 personas que seguirán sin poder volver a casa este 1 de Junio??? @MAECgob @EmbajadaEspUy #queremosvolveracasa — Españoles Varados en Uruguay (@ESvaradosUY) May 27, 2020

La integrante del grupo de varados indicó que al menos 140 damnificados permanecerán en Montevideo después del 1 de junio y consideró que las alternativas que les presentaron las autoridades españolas son "bastante útopicas". "La posibilidad es ir vía Roma y ahí ver, con aislamiento, cómo volver a casa, con millones de vuelos y pagando muchísimo. La otra posibilidad es por San Pablo, también con muchísimas escalas", repasó.

A la incertidumbre sobre el regreso, comienzan a sumarse los problemas económicos que se agravan con el paso de los días. García señaló que muchos de los varados ya recibieron "ultimátums" de sus empleadores amenazando con dejarlos sin empleo si no se presentan físicamente. Otros ya están bajo un. Sin embargo, se les hace imposible cobrarlo sin cumplir con un trámite presencial en su país.

"Tengas trabajo o no la gente se enfrenta al problema económico de pagar un doble alquiler", advirtió García. Al mismo tiempo, muchos de los varados ya alcanzaron el tiempo de expiración de sus seguros médicos, algo particularmente delicado para algunos de los afectados que se encuentran bajo tratamiento médico.