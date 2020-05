"Hemos sido muy maltratados": sanitarios en Madrid inician protestas para exigir blindaje de la sanidad pública

Sanitarios Necesarios es el nombre que lleva la recién creada organización de los trabajadores de la salud y que a partir de este 25 de mayo inicia concentraciones en las afueras de los hospitales de la capital para exigir el blindaje de la sanidad pública y mejores condiciones laborales para sus trabajadores, muchos de ellos con contratos temporales de días u horas.

"Que se reconozca el valor que tiene la sanidad pública y cómo se salva a mucha gente protegiéndola, blindándola. En la Comunidad de Madrid la sanidad ha sido muy maltratada , recortada y privatizada durante muchos años. Creemos que, aunque esta pandemia hubiera sido difícil de manejar en cualquier circunstancia y hubiera provocado muchos fallecidos, si la sanidad hubiera estado más protegida y menos recortada, mejor dotada de recursos humanos no hubiera sido tanto desastre, tanta desgracia. Se hubiera podido evitar en gran medida", opina Laura Castillo, enfermera del Hospital 12 de octubre de Madrid.

Castillo denuncia que la Comunidad de Madrid no está aumentando el número de profesionales sanitarios para enfrentar un posible rebrote, sino sustituyendo plazas con quienes llegaron como refuerzo durante la pandemia.

💪🏽 Las compañeras @SanitariosNece vienen para quedarse, de ésta crisis salimos todas, para reforzar:



👉🏽 Atención primaria.

👉🏽 Por unas residencias 💯% públicas.

👉🏽 Reducir listas de espera SIN derivaciones a la privada.

👉🏽 Dotar centros sanitarios para atender sin mínimos. pic.twitter.com/dEf9blIb7G — MATS (@matsmadrid) May 24, 2020 ​

"Esta gente es necesaria, queremos que se queden porque han sido una ayuda enorme, pero lo que están haciendo es que los están dejando a ellos y no se están renovando bajas maternales, bajas por enfermedad.y no creando nuevos puestos de trabajo. Se le está diciendo a la gente que los 10.000 sanitarios de Madrid se van a quedar y no es verdad, lo que están haciendo es sustituir unos por otros. Si tú contratas gente nueva pero luego no cubres los contratos que vayan saliendo no mejoran las cosas. Lo que queremos es que mejore el ratio de enfermeros, auxiliares y médicos por paciente. Ahora mismo el ratio de la Comunidad de Madrid es de los peores de Europa", explica Castillo.

​Durante más de dos meses los sanitarios españoles han tenido que enfrentar a un virus poco conocido y que hasta el momento ha acabado con la vida de casi 30.000 personas en España. Han sido jornadas extenuantes, con pocos recursos y con un gran estrés físico y emocional. Laura Castillo, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 12 de octubre de Madrid, confiesa que, gracias al apoyo familiar y psicológico de un grupo de profesionales, han logrado superar lo vivido. Sin embargo, confiesa que ahora el mayor temor es un posible rebrote.

"Claro que tenemos miedo a que haya un rebrote, por eso, para la gran mayoría de los sanitarios esas manifestaciones han sido una puñalada. Entendemos que la economía es muy importante, que se tiene que reactivar, pero no creo que la manera sea como la que se ha hecho. Se puede protestar manteniendo la distancia social, se puede manifestar de otras maneras, o después, porque ahora no era el momento y para nosotros ha sido muy duro", lamenta Castillo.

Desde Sanitarios Necesarios dicen tener claras sus peticiones.

"A la Comunidad de Madrid le pedimos que se pare de recortar, de privatizar y que todo lo que hemos perdido en muchos años, sobre todo en cantidad de profesionales, se recupere para que vuelva a ser una sanidad de calidad".

"Le pedimos que se refuerce la atención primaria, que ahora mismo es el dique de contención del COVID-19, y transparencia, mejores contratos. Transparencia en la forma de contratar porque aquí hay muchísimos contratos a dedo y, sobre todo, mejores contratos que den estabilidad laboral y que te permitan llegar a conocer una unidad, formarte en ella para ser mejor profesional porque, de lo contrario, seguiremos con contratos de días, horas, semanas en diferentes unidades y nunca llegaremos a trabajar bien en ninguna. Al Ministerio de Sanidad le pedimos una ley que blinde la sanidad, una ley que garantice a escala nacional que la sanidad no se puede recortar ni tocar", puntualiza Castillo.

​Si bien agradecen y valoran los reconocimientos de la sociedad, los trabajadores sanitarios hoy piden el apoyo de toda la sociedad para defender un servicio que es un patrimonio de todos los españoles.

"Hemos leído que se ha pedido el Premio Princesa de Asturias para la sanidad pública, todo eso está muy bien. Un reconocimiento siempre se agradece y siempre está bien porque solo por el esfuerzo tan grande que han hecho la mayoría de los compañeros se merece, pero lo que queremos es que esas propuestas, esos aplausos se traduzcan en hechos. Pedimos derechos laborales y blindar la sanidad para poder atender mejor a la gente", sostiene Castillo.