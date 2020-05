España obligará a usar mascarillas cuando no esté garantizada la distancia de seguridad

MADRID (Sputnik) — España establecerá como obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados y en la vía pública cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad para evitar contagios de COVID-19, según comunicó el Ministerio de Sanidad.

En un breve comunicado, el ministerio explicó que las mascarillas "serán obligatorias como hasta ahora en el transporte público", pero se ampliará su uso "también en espacios cerrados y en la vía pública si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros".

La ampliación del uso de mascarillas fue acordada por el Gobierno central y las Comunidades Autónomas en una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Por el momento, el Gobierno no ofreció información sobre cómo se establecerá cuándo se considera no garantizada la distancia de seguridad ni sobre cómo se sancionará a quienes no usen mascarilla.

Está previsto que estos detalles se conozcan en una orden ministerial que será publicada en próximos días.