Un médico explota y les da una lección a todos los que se saltan el confinamiento

Desde que se han relajado las medidas de confinamiento en España, son muchos los que aprovechan para hacer deporte en compañía. Aunque desde el 2 de mayo el Gobierno permitió salir a hacer ejercicio y pasear dentro de las franjas horarias fijadas en solitario o con convivientes del mismo hogar, varios ciudadanos se han saltado las normas para salir en grupo.

​En el vídeo se aprecia a un sanitario vistiéndose con toda la indumentaria sanitaria necesaria para atender a un paciente con COVID-19. En tan solo dos minutos es capaz de ponerse hasta dos pares de guantes, tres protectores para la cara, un gorro y una funda de plástico que recubre la bata de abajo. Todo ello para reclamar al final del vídeo que, mientras él, al igual que todos los sanitarios, tiene que tomar tales medidas de protección, el resto de la ciudadanía sale a hacer deporte en grupo sin respetar siquiera las medidas de seguridad.

Las críticas por parte de la población no han tardado en llegar: "Toco madera. Si caigo enfermo, no me atiendas. No hago deporte en grupo, pero no quiero toparme contigo", dice un usuario en Youtube.

​No obstante, aunque algunas localidades del país hayan pasado a la fase 1 de la desescalada, los límites horarios y de espacio para los deportistas siguen siendo los mismos que en la fase 0, tal y como asegura la Delegación de Gobierno del Principado de Asturias, comunidad autónoma que sí ha pasado a la siguiente fase.

Es decir, para hacer deporte el horario se mantiene igual que en la fase anterior: de seis a 10 de la mañana y de ocho a 11 de la noche para núcleos de población de más de 5.000 habitantes y sin límite horario para los municipios de menos de 5.000 habitantes.