España registra un leve repunte de muertes por COVID-19 con 176 en un día

Según el informe oficial del Ministerio de Sanidad español, los nuevos contagios registrados diariamente fueron 426, con lo que el total de afectados por el coronavirus en España asciende a 228.030 personas.

➡️Distribución geográfica, niveles de gravedad y más información sobre la evolución de la pandemiahttps://t.co/BkLHnGbpp8#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/NoFaBDcUKK — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 12, 2020

Estos datos constatan el nivel de contención de la enfermedad en el país, con cifras muy inferiores a los picos de más de 900 fallecidos y 9.000 contagios cada día a principios del mes de abril.

También siguen aumentando a diario los casos de personas que superaron el COVID-19 tras ser infectados, en total 138.980 a nivel nacional, con 1.841 altas en las últimas 24 horas.

El incremento diario de pacientes curados es de un 1,3%, mientras que los nuevos contagios se sitúan alrededor del 0,2%.

Al número de casos contabilizados por el Gobierno, se suma la cifra de 41.491 personas a las que se les detectó COVID-19 mediante un test rápido de anticuerpos, por lo que son casi 270.000 los españoles que dieron positivo en un test de la enfermedad.

No obstante, el Gobierno español no incluye esta cifra en los nuevos casos ya que no permiten determinar si la persona presentó una infección vírica activa y no son tan fiables como las pruebas de laboratorio.

Los nuevos datos indican que 6 de cada 10 pacientes se recuperaron, mientras que un 11,7% fallecieron con la enfermedad.

En este contexto, la mitad de España entra esta semana en la denominada fase 1 del desconfinamiento gestionado por el Gobierno español, que incluye permiso para reuniones de hasta 10 personas y la relajación de restricciones a los comercios y negocios.

Sin embargo, se mantendrá en fase 0 gran parte de los territorios más afectados del país: Madrid, Cataluña, Valencia, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Esto supone que la mitad de la población sigue confinada bajo estrictas restricciones, con el fin de evitar nuevos brotes en estas zonas que incrementen la presión sobre el sistema sanitario, tal como sucedió al inicio de la epidemia.