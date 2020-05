El PP andaluz ve la mano negra en el ejecutivo de Sánchez por la fase 0

"¿Pero por qué?" es la pregunta más común en el sur de España estos días. Toda Andalucía estará desde el lunes 11 en fase 1, a excepción de las provincias de Málaga y Granada, que no han obtenido el beneplácito del Ministerio de Sanidad para pasar a la ansiada fase. Miles de negocios se ven abocados a permanecer con las persianas echadas y las familias seguirán condenadas a la distancia.

Para gran parte de la población, la noticia cayó como jarro de agua fría. "Cuando me enteré se me saltaron las lágrimas. Es desesperante ver cómo perdemos dinero", lamenta Pablo López, uno de los hosteleros a los que la noticia sorprendió preparando la apertura tras dos meses de su restaurante en la Costa Tropical de Granada.

A lo largo de la Costa del Sol (Málaga) y Tropical (Granada) encontramos escenas inusuales. Los chiringuitos y hosteleros que preparaban la apertura para este lunes 11, de nuevo, han visto como el tiempo se detiene para ellos. Pero el otro reloj de arena sigue contando, agrandando grano a grano su ruina. "Entiendo que es difícil lidiar con una pandemia, pero los empresarios no podemos vivir con esta incertidumbre, nadie entiende que aquí en Almuñecar y La Herradura no conozcamos apenas positivos y tengamos que seguir cerrados, ¿alguien me lo explica?", se cuestiona Pablo, que ya tenía sus 5 mesas reservadas para este lunes 11 de mayo. De nuevo, tendrá que echar la persiana.

Luna Nueva, cancela los preparativos de apertura © Sputnik / Gonzalo Wancha

Comercio en la Costa Tropical que no podrá abrir esta semana. © Sputnik / Gonzalo Wancha 1 / 2 © Sputnik / Gonzalo Wancha Luna Nueva, cancela los preparativos de apertura

El caso de este hostelero es especialmente cruel. Tras apostar por abrir un nuevo negocio en el paseo marítimo de La Herradura, su inauguración coincidió con el primer fin de semana de confinamiento. "Que vivamos esta situación es inexplicable, a golpe de BOE e improvisación, cada vez que el gobierno dice que sí puedes abrir, pero luego no puedo, yo pierdo miles de euros". Angustiado y endeudado, Pablo admite que ha tenido que recurrir a los servicios de Cáritas para comer estos días.

© Foto : Junta de Andalucía Mapa Sanitario de Andalucia.

A fase 0 al menos hasta el próximo día 18

Tras la 9ª videoconferencia de los Presidentes de CCAA con el Presidente Sánchez, el Gobierno concedía que habrá revisiones y más flexibilidad para zonas rurales. No parece suficiente para la Costa del Sol, la Tropical y las Alpujarras granadinas, áreas muy vinculadas al turismo. Fernando Simón aseguraba que es probable que estas zonas alcancen la normalidad de la fase 1 la próxima semana, no obstante.

La propuesta andaluza, remitida a Sanidad, definía solo 3 de los 33 distritos sanitarios en riesgo y adscritos aún a la fase 0. No obstante, la decisión de Sanidad afecta a toda la provincia, lo que para el presidente andaluz es un "agravio comparativo".

​Esta fricción es inusual en todo el mapa español, más allá de los pulsos políticos de Madrid y Cataluña. Pero en este caso, los datos de Andalucía, para las autoridades locales y regionales, sí avalan pasar a la fase 1. El gobierno andaluz recurre a los datos más recientes de Granada, provincia en la que, por primera vez desde el 6 de abril, no se registran muertes por COVID–19, para señalar este sinsentido.

La Junta de Andalucía, gobernada por una coalición del PP y Ciudadanos, que contó con el beneplácito de VOX, ve una mano negra en este "agravio comparativo" por parte del ejecutivo de Sánchez.

Así, el mapa andaluz ofrece otro capítulo más de la crispación entre Andalucía y el Gobierno de España, de distinto signo político. El líder andaluz señala el daño a "la imagen reputacional" de estas regiones esenciales. No podemos olvidar que la Costa del Sol, por ejemplo, representa el 40% de la actividad del sector turístico, principal baza económica de Andalucía.

Moreno además denuncia el criterio no poblacional en el reparto de los Fondos de 10.000 millones de euros adicionales para gasto sanitario a CCAA, donde según el popular, Andalucía vuelve a sufrir una "nueva discriminación", por recibir menos dinero del que le corresponde por ser la comunidad más poblada de España.

¿Qué dicen los datos? no importa, lo relevante es la tendencia

La Junta de Andalucía se apresura a esgrimir la respuesta sanitaria ejemplar en las zonas sur o noroeste de Granada, o algunas localidades malagueñas: En la Costa del Sol, según la Junta, hay una incidencia de 1,6 positivos PCR por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, y Granada, 2,7. Sorprende si comparamos con otras regiones, como por ejemplo, "País Vasco con 33; Navarra, 62, y La Rioja, 56, y allí ha pasado todo el territorio", lamentaba el portavoz del gobierno andaluz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

Pero lo cierto es que el matiz a tener en cuenta es la tendencia de las últimas semanas. Las zonas más densamente pobladasson las más afectadas (Málaga capital, Granada capital y área metropolitana de Granada). Estos tres distritos, en la última semana ha visto crecimiento en las altas hospitalarias, pero también en los contagios. La tendencia de ambas provincias es, a decir verdad, pesimista y según Sanidad, la tendencia es el factor relevante para ir un paso por delante del virus.

Fernando Simón apuntaba además a la variable de movilidad, el temor de trasvase de los distritos más densamente poblados a otros. Málaga está conectada por cercanías con la Costa del Sol y hay una enorme población que fluctúa en las ciudades dormitorio, no se trata de distritos estancos sino muy interconectados. Por ejemplo, aunque localidades como Benalmádena sean un distrito sanitario diferente a Málaga, el hospital de cabecera para los vecinos del Municipio es el Hospital Regional Universitario de Málaga capital. Inevitablemente, una vía de contagio abierta.

© Foto : Ayuntamiento de Fuengirola Playa de Fuengirola

Puntilla para el turismo

Moreno lo advertía, este "agravio comparativo" es un "daño reputacional". Pablo López, desde su restaurante cerrado lo confirma, "este es un daño extra, 8 de cada 10 clientes en mi negocio son extranjeros, gente de unos 50 años que viene del Reino Unido, Alemania o Francia, ¿de verdad crees que van a querer volver a viajar para meterse en la boca del lobo del virus?". En la Costa del Sol, 270.000 extranjeros tienen su segunda residencia. Se trata, sobre todo, de británicos, franceses, escandinavos, belgas y alemanes. Por ello, hoteles, chiringuitos, locales y negocios de alquiler temen el estigma que se ha colgado a la totalidad de las provincias.

La localidad de Fuengirola (Málaga) es claro ejemplo del destrozo que se crea en la economía regional. Con una población censada de, los habitantes casi se triplican en la temporada alta de verano. Desde el consistorio local señalan a Sputnik que, prácticamente la totalidad del pueblo, vive del sector servicios enfocado al turismo de playa. Sin industrias ni fábricas que puedan servir de anclaje económico, el Ayuntamiento ha decidido apostar por la innovación: "reinventar la playa para poder disfrutarla lo antes posible".

El Ayuntamiento presumía de que iba a ser el primero de España en usar inteligencia artificial para controlar el aforo de playas y espacios públicos. Con un dispositivo de sensores en las farolas, los ciudadanos tendrán información a tiempo real de la ocupación de la playa, a fin de evitar aglomeraciones y contagios. La alcaldesa Ana Mula (PP), señala que esta apuesta es esencial para que "podamos llegar a la fase en la que el Gobierno permita ir a la playa, por ejemplo".

​Pero la realidad que impone Sanidad, no permite florituras ni grandes innovaciones por el momento. También la Alcaldesa, al igual que toda la provincia, se ha topado con más confinamiento, "es indignante y discriminatorio que en Andalucía no se permita desescalar por distritos sanitarios como en otras comunidades. Exigimos explicaciones y rectificación inmediata". La playa futurista de Fuengirola, por el momento no tiene ni presente, y este domingo (10 de mayo) soleado lucía desierta.

Pero no solo hablamos de playa. A más de 320 km al norte de la Costa del Sol, en Huéscar, la localidad más septentrional de Granada, también sufren el mismo agravio. Siguen en fase 0, sin casos en las últimas dos semanas. Pero aquí, la preocupación no es ni mucho menos el turismo . Con una economía basada en el sector agrícola y en la ganadería, los empresarios denuncian la marginación que sufren. En su caso, permanecen en la fase 0 por un motivo que les es ajeno, la dotación de camas hospitalarias. Para la Asociación de Empresarios del Altiplano granadino "no es justo que se nos excluya por criterios en los que no podemos influir", para concluir que son víctimas de un enfrentamiento entre administraciones que "no podemos permitirnos".

Tanto para los ganaderos bovinos del norte de Granada, como para los hosteleros de la costa tropical, la crisis económica ni siquiera es una pesadilla con la que puedan empezar a lidiar ya. Ni siquiera pueden apostar por ingenio e innovación, por ahora, aunque no compartan las razones, solo pueden esperar al fin de la fase 0.