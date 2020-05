"Mucha gente vive feliz": se cumplen 36 años desde el primer trasplante de corazón realizado en España

No quedaba más remedio. Juan Alarcón, un joven de 29 años, padecía miocardiopatía, una insuficiencia cardíaca que impedía el bombeo correcto de la sangre al resto del cuerpo. La única salida posible era una técnica hasta entonces no probada en España: el trasplante de un corazón sano. El equipo que lo trataba en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, centro médico de referencia internacional y uno de los ejemplos del modernismo catalán, había estudiado otros casos y estaba decidido: era el momento.

Entraron al quirófano, procedieron a la operación y dejaron una efeméride para la historia del país. Aquel 8 de mayo de 1984 se producía el primer trasplante de corazón de España, del que se celebran 36 años. Uno de sus protagonistas, el cirujano José María Caralps, rememora la fecha desde su casa, a 10 kilómetros de Barcelona: "Lo viví. Y así lo recuerdo. Porque desde entonces se ha dado la oportunidad para que mucha gente pueda seguir viviendo feliz".

"Hacía mucho que lo llevábamos preparando. Y yo había escrito ya algunos artículos y había visto la práctica en Estados Unidos. Todo el centro estaba de acuerdo", añade quien encabezó la actuación junto a Josep Oriol Bonín. Con una sucesión de altos cargos a lo largo de su dilatada carrera, Caralps narra ahora aquel episodio desde la confinación obligada. "Estoy disfrutando de mi casa lo que no lo he hecho durante tanto tiempo de oficio", concede a sus 78 años. Este barcelonés, que ejerció de jefe de la Unidad de Cirugía Cardiaca en el hospital de la Santa Creu i Sant Pau y entró en la Real Academia de Medicina de Cataluña en 1994, comenta que habían tenido otros candidatos para llevar a cabo la operación, pero, por distintos motivos, no pasaron el filtro.

​Fue Alarcón quien tuvo una oportunidad única. "Le dimos ánimos, aunque preguntó si había casos antes y le dijimos que no, que era el primero. En realidad, la operación es relativamente sencilla", recuerda Caralps, valorando la confianza que depositó el paciente en los profesionales. El desenlace, sin embargo, no fue como los que abundas estos días: el joven murió a los nueve meses. "Estoy contento, porque vivió esos nueve meses mejor que los 10 años anteriores", reflexiona el médico, contando cómo falleció de una infección generalizada mientras dormía. "La noche anterior había estado jugando al fútbol", dice, apuntando que el siguiente en la lista de trasplantes de corazón vivió 21 años más.

"Y ahora, un 94% supera el primer año. Hay drogas que van muy bien y se ha estudiado sobre el comportamiento del sistema inmunitario, aunque sigue habiendo complicaciones", indica Caralps.

No solo eso: desde entonces, unas 8.500 personas se han beneficiado desde esta técnica, según los datos que la Sociedad Española de Cardiología (SEC) publicó en 2017, tras medio siglo del primer trasplante de corazón en el mundo, el 3 de diciembre de 1967. "Aquel día, el médico sudafricano Christian Barnard protagonizó en Estados Unidos una odisea científica al trasplantar un corazón a un paciente con una insuficiencia cardiaca terminal asociada a una diabetes. Sobrevivió 18 días a la intervención", anotaban como adelanto de lo que llegó más tarde a otros lugares del mundo.

"Durante la década de los setenta, en diferentes países europeos se intentaron experiencias similares, con pésimos resultados", recapitulan desde la SEC. “Como anécdota, en 1968 Cristóbal Martínez Bordiú trató de realizar en el hospital La Paz el primer trasplante cardiaco en nuestro país, sin éxito. El paciente apenas sobrevivió unas horas”, comentan.

La Organización Nacional del Trasplante también se ha unido tradicionalmente a la celebración, resaltando que, además, España es líder mundial en donaciones desde hace 28 años. En 2019 se batió un nuevo récord: 2.301 donantes y 5.449 trasplantes, de los cuales un 24% se realizaron gracias al intercambio de órganos entre comunidades autónomas. Este año, sin embargo, la crisis sanitaria del coronavirus ha anulado cualquier acto. “Ha sido imposible”, explican tanto desde el departamento de prensa de la ONT como desde el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau o La Paz, de Madrid.

Tales circunstancias también han afectado al número de trasplantes, reduciéndolos hasta en un 85%. Del 13 de marzo hasta el 30 de abril se han realizado 118 trasplantes de 62 donantes (61 renales, 40 hepáticos y 17 cardíacos, detallan). Este nuevo paradigma, que desde el decreto del Estado de Alarma en marzo tiene ay que ha provocado 26.299 muertes y casi 223.000 contagios en España, puede ofrecer un cierto paralelismo con aquella época. "Este virus ya lo conocíamos", ataja Caralps, "y llegará un momento en que la vacuna del SARS-CoV-2 será como la de la gripe".

El problema, comenta el cirujano, es que vendrán nuevas pandemias: "Por el cambio climático y por las mutaciones del virus, nos enfrentaremos a otras desconocidas", esgrime. "Lo que está claro es que vamos a ganar y que, haga lo que haga, el gobierno lo está haciendo bien", defiende el profesional, que lamenta la desunión de la política. "Uno de los dramas más importantes de la democracia es que la solución de los problemas siempre la tiene la oposición. Hasta que llega al poder", zanja el protagonista de aquel hito que sí vio, hace 36 años, un remedio inaudito a una patología cardíaca.