Madrid pedirá pasar a la fase 1 de la desescalada pese a las dudas del gobierno regional

"Vamos a solicitar al Gobierno de España pasar a la fase 1 a partir del próximo lunes 11. Madrid está preparada para seguir avanzando en la desescalada, garantizando la salud de todos mientras reabrimos nuestra economía", anunció en redes sociales Ignacio Aguado, el número dos del Gobierno regional.

🔴 Vamos a solicitar al Gobierno de España pasar a la fase 1 a partir del próximo lunes 11.



Madrid está preparada para seguir avanzando en la desescalada, garantizando la salud de todos mientras reabrimos nuestra economía.#VamosMadrid — Ignacio Aguado 🖤🇪🇸 (@ignacioaguado) May 6, 2020

​Sin embargo, unas horas antes, la presidenta de Madrid había afirmado que la región todavía tenía que reducir el número de pacientes de COVID-19 en unidades de cuidados intensivos antes de avanzar en la desescalada.

"Yo no quiero tener prisa para acceder a nada porque he sido la primera que he visto lo que ha pasado en la comunidad", dijo Ayuso en una entrevista con Radio Nacional de España.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, Madrid acumula 8.466 muertes por COVID-19, con un total de 63.500 diagnósticos positivos en la región.

Pese a que la epidemia fue contenida en las últimas semanas, los datos de nuevos contagios diarios y hospitalizaciones demuestran que Madrid sigue siendo, junto a Cataluña, el territorio donde el virus está más presente.

Por ello, Ayuso abogó a primera hora por no profundizar la desescalada hasta que haya "seguridad suficiente para que los pacientes graves en UCI sean dados de alta".

Ayuso (del conservador Partido Popular) gobierna en Madrid gracias a una coalición con la formación liberal Ciudadanos, que a lo largo del día presionó a sus socios para avanzar a la nueva fase, consiguiendo finalmente imponer su postura.

, fijado por el Gobierno, contempla una retirada gradual del confinamiento diferenciada entre una fase 0 de preparación, una fase 1 de apertura inicial, una fase 2 de transición intermedia y una fase 3 de recuperación avanzada, que conducirá a una "nueva normalidad".

La mayor parte de España entró este lunes en la Fase 0, con la única excepción de varias islas de Canarias y Baleares, que arrancaron la desescalada en la Fase 1 por mostrar unos mejores indicadores epidemiológicos.

La actual fase 0 introdujo medidas de relajación como permitir que los ciudadanos vuelvan poder a pasear una vez al día o que los pequeños comercios puedan abrir para atender clientes con cita previa.

Por su parte, la fase 1 permite también que abran comercios pequeños —menos de 400 metros cuadrados— pero con una limitación de aforo al 30%.

Del mismo modo, podrán abrir las terrazas de los locales hosteleros con una limitación de ocupación al 50% y se permitirá la reapertura de hoteles, cines o museos, aunque también con limitaciones.

Para intentar conseguir el visto bueno del Gobierno, Madrid incluirá en esta nueva fase medidas de protección extra, como establecer la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios cerrados.

En una entrevista concedida a la radio Onda Cero, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, afirmó que pasar a la fase 1 es un asunto vital para reactivar lo antes posible la economía madrileña.

"Como región tenemos que ponernos en marcha y hacerlo el lunes", señaló.

Sin embargo, la oposición discrepa y acusa al Gobierno regional de poner en riesgo la contención de la enfermedad por ceder a presiones de la patronal.

"Todas las administraciones subestimaron el virus al comienzo y hemos pagado caro el error. Madrid es la región más golpeada y no está preparada para un repunte. La petición de Ayuso de pasar a Fase 1 se explica por presiones económicas y politiquería. Ambas son malas razones", denunció en redes sociales Rita Maestre, portavoz de la formación izquierdista Más Madrid.