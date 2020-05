Reconocer los errores y volver a la normalidad: los deseos de Rafa Nadal

El mallorquín no empuña una raqueta desde hace semanas y lo hizo por primera vez en casa de un amigo que tiene pista de tenis según comenta a los diarios El País, el ABC, La Vanguardia y la Voz de Galicia. Nadal, que ha estado ejercitándose en casa, confesó que ya tenía ganas de entrar en contacto con la pelota. "No ha sido tan malo como esperaba, sinceramente. Llevo semanas haciendo mis rutinas, haciendo mis ejercicios diarios. Físicamente no he estado hecho un desastre, pero de tiempo sin coger una raqueta al principio siempre aparecen cositas. Pero me he sentido bien, con ganas de entrenar, de tocar otra vez la pelota", explica al ABC.

De momento, este será su nuevo día a día, ya que no sabe si puede entrenar en su academia de Manacor. Es más, el manacorí reconocía que el domingo no sabía si podría comenzar con las sesiones.según el 12 veces campeón de Roland Garros.

Tampoco saben si volverán a competir en lo que queda de año. El tenis está suspendido hasta verano y supuestamente se reiniciaría en la gira de Estados Unidos. No obstante, esta fecha no está clara. Con las temporadas de tierra batida y hierba cancelados, un Roland Garros que busca una nueva fecha, un abierto de Estados Unidos que quiere cambiar Nueva York por California este año y la amenaza de la pandemia, la reanudación de este deporte se entrevé complicada. "A mí, si me das un papel en el que ponga que en enero de 2021 empezará una temporada normal y corriente, yo te lo firmo a ciegas. Nuestro deporte es muy global, conlleva muchos riesgos en un estado de pandemia como el que vivimos ahora mismo. Y es el momento de ser responsables y confiar en que se saque una medicina, una vacuna, lo que sea para controlar el virus y poder hacer lo que hacíamos antes", afirma el mallorquín.

A Rafa Nadal le preguntan por la brecha salarial, y responde con sentido común. Os ofende.



Ayuda en las riadas de Mallorca. Os ofende.



Ahora dice que quiere volver a la normalidad de antes. Os ofende también.



Os ofenderá todo lo que os digan que os tiene que ofender, sin más. — Huh (@HuhConH) May 5, 2020

Rafa Nadal, yo tb quiero la normalidad de antes, no te jode. Pero sabes qué pasa? q aquí ya no hay NORMALIDAD , pq un virus anda entre nosotr@s , pq hay un virus mucho peor : EL ODIO q inoculan los políticos ésos a las q tú das alas con tus declaraciones.

Se me ha caído un MITO. — Marieta_García #YoMeQuedoEnCasa (@MarietaG5) May 5, 2020

​Precisamente, en esto último incide el deportista español: en la vuelta a la normalidad. Tras varias semanas de confinamiento, el simple acto de salir a pasear es un regalo para el ex número 1 del mundo. Un respiro tras unos meses duros, especialmente los primeros 14 días. El parón deportivo, la falta de objetivos y la saturación de información afectaron a Nadal, que va recuperando el optimismo. El de Manacor asevera al ABC que solo quiere que todo vuelva a ser como antes.

"Se habla de nueva normalidad y yo quiero una antigua normalidad, la de antes. Quiero recuperar mi vida, quiero que la gente se pueda abrazar, quiero que la gente se pueda ir feliz a trabajar, que la gente se pueda reunir sin miedo".

Por ello, el deportista reconoce la labor de sanitarios, pero también de toda la ciudadanía que ha colaborado para combatir la pandemia. Para él, controlar el aumento de casos es lo prioritario en estos momentos, mucho más que la vuelta a los entrenamientos. Y para ello, el tenista cree que se necesita solidaridad y a los mejores para poder superar esta crisis, incluida la política.

"Lo ideal es que hubiera. Da igual si es derecha, izquierda o centro, me da igual. Que sean personas preparadas, cada una en su ámbito, y que no pensaran en unas elecciones o en de qué manera tengo que vender lo que estoy haciendo. Entiendo que es imposible, confiemos que se hagan las cosas de la mejor manera", remarca en el diario ABC.

Eso sí, en referencia a la actuación del Gobierno, Rafa Nadal prefiere no dar su opinión de manera directa. No obstante, remarca a la cabecera La Voz de Galicia que todos podemos equivocarnos.

"Ha habido equivocaciones y es humano reconocer los errores... Todo el mundo entiende que los políticos se equivoquen, es humano, yo me equivoco a diario. Lo que me gusta menos es cuando no se reconocen los errores, porque se deja de tener credibilidad".