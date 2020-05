Madrid peatonalizará grandes avenidas para evitar aglomeraciones durante la desescalada

"Se está estudiando en estos momentos la posible peatonalización de determinadas áreas con el objeto de que no se produzcan mayores aglomeraciones que las que ya se han producido y poder respetar las distancias de seguridad", señaló Almeida en una entrevista ofrecida a la Cadena COPE.

Según adelantan medios locales, las vías elegidas serán el Paseo del Prado y Arturo Soria, dos de las principales arterias de la cuidad.

En opinión del alcalde, será necesario "reordenar el espacio público de la ciudad" con "carácter temporal" para evitar situaciones de riesgo que den lugar a un rebrote de la enfermedad.

En ese marco, Almeida planteó también la posibilidad de que cuando se llegue a la Fase 1 de la desescalada —en la que según el plan del Gobierno central se permitirá un aforo del 50% en las terrazas— se amplíe el espacio disponible por los locales hosteleros para paliar las pérdidas por la crisis.

En cuanto a los parques y espacios verdes, el alcalde madrileño se inclina por mantenerlos cerrados al menos hasta el 9 de mayo, una decisión polémica que considera necesaria para que las salidas de la población a pasear y hacer deportes no den lugar a aglomeraciones.

"Ayer vi muchas personas vestidas de deporte y pocas haciendo deporte. El deporte no puede ser una excusa para salir a la calle. Sé que es difícil pedir más paciencia pero hemos hecho un camino muy largo y no debemos retroceder. A los parques se va a estar y no a pasar. Y en la calle no se tiene que estar, sino pasear", señaló.