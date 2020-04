Cuándo tomar un café o visitar a tus abuelos: la guía para el desconfinamiento en España

El plan se divide en cuatro fases de apertura. En cada una se levantará una serie de restricciones ya marcadas, aunque, como reconoció Sánchez, no hay nada cerrado y el Ministerio de Sanidad especificará en los próximos días con exactitud las normas concretas.

Por estas fases tendrán que pasar todas las provincias e islas. Eso sí,y cada parte del territorio la realizará a su ritmo. Así, todo el país empezará en la fase cero o de preparación, excepto las islas de El Hierro, La Gomera y La Graciosa en Canarias y Formentera en Baleares, que arrancarán en la fase uno o inicial. Se prevé que lleguen antes a la fase dos o intermedia y a la fase tres o avanzada, ya que su número de casos es muy bajo.

El pase de una fase a otra dependerá de los objetivos conseguidos en la lucha contra el coronavirus y será el Ministerio de Sanidad el que autorice el avance o el retroceso. Una orden que darán en base a:

El estado del sistema sanitario, por lo que se evaluará la atención primaria, la situación de los hospitales o el número de camas de UCI disponibles.

Datos epidemiológicos, como los diagnósticos o la tasa de contagios.

Cumplimiento de las medidas de protección colectiva en los centros de trabajo, comercio y transporte público.

Evaluación de la movilidad y la coyuntura socioeconómica.

Entre cada fase habrá un periodo mínimo de dos semanas para evaluar estos marcadores y poder decretar a que fase debe pasar la provincia o isla. El Gobierno no ha querido dar un calendario exacto, pero se calcula que se completará el plan a finales del mes de junio.

El objetivo es llegar a la llamada nueva normalidad, momento en el que se darán por finalizadas las restricciones sociales y económicas. Eso sí, se deberán mantener las medidas de autoprotección para la ciudadanía, en referencia a la recomendación del uso de la mascarilla y distanciamiento entre personas.

Negocios: restauración, turismo y comercio

A partir del lunes 4 de mayo, la restauración vuelve a reactivarse. En la fase cero, los restaurantes podrán atender con cita previa a los clientes, aunque estos no podrán consumir dentro del local. Es decir, se establecerá un sistema de encargo y recogida. Esto cambiará el 11 de mayo, con el inicio de la fase uno en casi todo el país, cuando se puedan abrir las terrazas de restaurantes y bares, pero con un aforo limitado al 30% y con separación entre mesas. Ya en la fase dos, se podrá atender en el interior, eso sí, con una ocupación de un tercio del aforo, garantías de separación y solo para el servicio de mesas. La separación entre clientes se mantendrá también en la fase tres, pero el aforo aumentará al 50%.

Losvolverán a operar en la fase uno. No obstante, excluirán el uso de sus zonas comunes, por lo que estarán centrados únicamente en las habitaciones.

En cuanto al comercio, en la fase cero, al igual que los restaurantes, habrá locales de dimensiones reducidas que podrán abrir con cita previa para atender a clientes, pero no será hasta la uno cuando los pequeños comercios levantarán las verjas, aunque bajo condiciones estrictas de seguridad y distanciamiento social. Por su parte, los centros comerciales no abrirán sus puertas hasta la fase tres, con una limitación del aforo del 50% y una distancia interpersonal de dos metros, que también se aplicará a comercios de mayor tamaño.

En el caso de negocios como las peluquerías, algunas podrán recibir clientes con cita previa desde la fase cero, siempre que puedan garantizar la higiene y la seguridad mediante el uso de guantes, mascarillas o mamparas. A partir del 11 de mayo, si su provincia ha alcanzado la fase uno, estas empresas podrán abrir sin cita previa, aunque deben mantener un tratamiento individualizado de los clientes, estrictas medidas de seguridad y controlar el aforo.

Cultura y ocio

La cultura seguirá limitada durante todo el plan, pero irá recuperando espacios.

De esta manera, a partir de la fase dos,podrán volver a la actividad, siempre con butacas preasignadas y un tercio del aforo, que se incrementará en la fase tres.

En cuanto a actividades culturales, con la llegada de la fase dos, se permitirán aquellas para menos de 50 personas sentadas en lugares cerrados. En el caso de que sean al aire libre, el aforo alcanzará las 400 personadas sentadas.

Por su parte, las discotecas y locales de ocio nocturno no tendrán la opción de abrir hasta la tercera fase, aunque sin sobrepasar el tercio del aforo.

Deporte

Los deportistas profesionales o federados podrán entrenar de forma individual desde la fase cero. Más adelante, en otras fases, se dará paso a los entrenamientos en grupos reducidos.

Sin embargo, todavía se desconoce el momento de inicio de las competiciones deportivas, algo que se conocerá en los próximos días.

En cuanto a las posibilidades deportivas del resto de la ciudadanía, a partir del 2 de mayo se podrá salir a correr una hora por la calle. No obstante, con la fase uno, los gimnasios retomarán la actividad mediante entrenamientos individuales y con cita previa. Se realizarán cumpliendo unas medidas de higiene todavía por concretar, aunque está previsto que para la fase dos se relajen y se incremente el aforo en estos locales.

Viajes

El plan de transición del Gobierno indica que solo se podrá viajar entre dos provincias cuando ambas hayan entrado en el estado de nueva normalidad. Esto no ocurrirá hasta junio, por lo que los desplazamientos siguen bloqueados, salvo traslados por motivos laborales o justificados.

De esta manera, quedan prohibidos los viajes de ciudadanos a una segunda residencia en otra provincia hasta el fin del programa de fases. En relación a esto último,, donde se suelen encontrar muchas de estas viviendas, no abrirán hasta la fase tres y sus condiciones de uso las establecerán los ayuntamientos, con las indicaciones del Ministerio de Sanidad. En cuanto a las piscinas, todavía no hay ninguna norma.

En lo referente a desplazamientos dentro de una misma provincia, en un principio, se podrán realizar a partir del 11 de mayo, es decir, con la entrada en vigor de la fase uno.

Por su parte, el retorno de los viajes dentro de la Unión Europea dependerá de un acuerdo entre los Veintisiete. También de los organismos comunitarios dependerán los parámetros de seguridad e higiene en la aviación, según el ejecutivo español.

Visitas y reuniones en casa

En una misma ciudad, no se podrán realizar visitas a familiares o amigos en la fase cero, pero sí en la uno, siempre que sean grupos reducidos y personas sanas. Eso sí, se impedirá cualquier visita que implique un cambio de provincia.

Será fundamental que las personas visitadas no tengan patologías previas o se consideren personas vulnerables, ya que las condiciones serán más restrictivas. No obstante, todavía no se han concretado los límites a estas visitas o a partir de que edad se impide la actividad social.

En el caso que la visita sea a personas mayores en residencias, uno de los principales focos de contagio, solo estará disponible en la fase tres y contará con una serie de requisitos que cumplimentar. Si en cambio es a personas con discapacidad o tuteladas, se podrá realizar a partir de la fase dos.

También quedan pendientes las reuniones en casa, posibles a partir de la fase uno para ciudadanos sin problemas de salud y no vulnerables. No obstante, se espera la regulación del aforo de estas reuniones y el establecimiento de una serie de pautas a seguir por parte del Ministerio de Sanidad.

Culto, bodas y funerales

Los lugares de culto, como iglesias y mezquitas, abrirán sus puertas en la primera fase, siempre que se respete un tercio de su aforo. Con la instauración de la segunda, estos espacios podrán alcanzar el 50% de su capacidad.

En el caso de los funerales, se permitirá la asistencia a un número determinado de familiares a partir de la fase uno, que irá aumentando con el paso de las fases. Mientras, las bodas no volverán hasta la fase dos, aunque con una serie de medidas y un aforo limitado, que crecerá en la fase tres.

La vuelta escolar y al trabajo

Pedro Sánchez anunció que el curso escolar no se reiniciará y habrá que esperar al inicio del nuevo ya en septiembre.

No obstante, los centros educativos volverán a recibir alumnos en la fase dos por tres motivos: clases de refuerzo, servicio de atención a niños menores de seis años cuyos padres trabajen y para la realización de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, que se realizará entre el 22 de junio y el 10 de julio de forma presencial.

En cuanto a la recuperación de la actividad laboral, los trabajadores podrán acudir a sus puestos de forma presencial en la fase tres. No obstante, se tendrán que utilizar medidas de protección y se escalonarán los horarios para evitar aglomeraciones.

En referencia a los médicos que han conseguido plaza para formarse como especialistas (MIR), el Gobierno cree que a finales de mayo se podrán incorporar.

Aspectos de seguridad

Además de lo establecido para cada categoría, se establecerán una serie de recomendaciones y medidas de higiene para impedir el aumento de contagios por coronavirus. Entre estas, se aconseja el uso de mascarillas en cualquier lugar público, sobre todo en el transporte público. Incluso, pedirá que la población siga utilizándola durante el estado de nueva normalidad.

El uso de mascarillas y guantes se extenderá también a las visitas al terapeuta. Estas ya se podrán hacer en la fase cero, pero exigen cita previa.

Por otro lado, para contribuir a la seguridad de los colectivos más vulnerables, el Gobierno establecerá un horario en el que los mayores de 65 años tendrán un trato preferente. Este está aún por concretar y se aplicará en lugares de aforo limitado como bares, restaurantes y comercios.