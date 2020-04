España planea el rescate de Iberia ante la crisis aérea por el coronavirus

La paralización de una gran parte del espacio aéreo europeo ya se está traduciendo en pérdidas económicas para las principales aerolíneas: Norwegian acaba de declarar la quiebra en Suecia y Dinamarca; Francia y Países Bajos han elaborado un plan de rescate para Air France y España estudia hacer lo mismo con Iberia, la aerolínea insignia del país ibérico.

En España, fuentes gubernamentales han manifestado al diario El País que están trabajando en ayudas financieras urgentes para impedir que la compañía aérea se asfixie económicamente ante el parón de los vuelos, mientras esperan que la Comisión Europea perfile una nueva normativa de ayudas públicas a las empresas estratégicas.

Las ayudas vendrán en forma de préstamos blandos con las garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y no implicarían entrada en el capital de la aerolínea. Según afirman en el diario nacional, el Ejecutivo está siguiendo muy de cerca toda la situación del transporte y creen que será deficitaria cualquier línea donde la ocupación caiga por debajo del 50% cuando se reinicie la actividad.

Un artículo reciente de Cinco Días menciona que el plan de rescate en España deberá adelantarse a los acontecimientos y no ir a remolque de ellos. "No podemos arriesgarnos a que todos los grandes países europeos acaben reflotando a sus compañías aéreas y España no. La historia suele acelerarse con las crisis y al final podríamos encontrarnos con que después de esta no existe un transporte aéreo español", reza el artículo.

Resulta lógico que el Gobierno de España quiera intervenir para defender las comunicaciones aéreas pues, el, verdadero motor para la economía española, no se recuperará sin el transporte aéreo

Este tipo de ayudas ya se han realizado en otros países. En Estados Unidos, el Gobierno federal anunció un paquete de apoyo económico que incluye 50.000 millones de dólares para las compañías aéreas (8.000 millones adicionales para compañías de carga aérea). Por su parte, Francia y Holanda rescatarán Air France-KLM con 10.000 millones de euros después de conocerse que la aerolínea pierde alrededor de 25 millones de euros al día, lo que supone una caída del negocio de más del 95%.

No hay que olvidar que el Grupo IAG, al que pertenece Iberia, es un grupo hispano-británico basado en Londres que actualmente se encuentra inmerso en un proceso de adaptación a la legalidad europea tras la culminación del Brexit. Además, recientemente la compañía anunció la compra de Air Europa por 1.000 millones de euros. Transición que de momento está paralizada por la crisis del coronavirus.