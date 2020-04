Al ritmo de 'We are the champions' y con confeti: ancianos celebran que están libres de coronavirus

El primer positivo se confirmó el 10 de abril cuando uno de los empleados de la residencia, ubicada en el municipio de Baralla, dio positivo. La Xunta de Galicia decidió entonces añadir esta residencia como uno de los principales centros de acogida con casos activos.

Tras realizarse todas las pruebas PCR, 10 días después la residencia San Vitorio de Baralla ya no aparece en ese listado. El empleado contagiado se ha curado y el resto no tenían el virus. Tras conocerse la noticia, decidieron compartirla en un vídeo en redes sociales que comienza al ritmo del We are the champions de Queen, y en el que festejan con confeti que están libres de coronavirus. Además, sonríen porque "la vida sigue" y ellos ya se están preparando para cuando todo vuelva a la normalidad.

También el Ayuntamiento de Baralla mostró su alegría en las redes sociales después de enterarse de que todas las pruebas de PCR realizadas habían sido negativas.

Con fecha 27 de abril, Galicia registra un total de 6.856 casos infectados por coronavirus y 531 fallecidos. El número de casos de coronavirus detectados en centros residenciales de servicios sociales de Galicia suponen el 3,5% del total de las personas residentes.