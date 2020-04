El Ministerio de Sanidad español asegura ser víctima de bots en su página de Facebook

Esas interacciones, en su mayoría positivas, han llamado la atención a los trabajadores del Ministerio, que se han sorprendido a ver tal cantidad de 'me encantas' en sus publicaciones. De media, la mayoría de esas publicaciones no superan los 2.000 'me gustas', pero a partir del viernes 17 las interacciones de los usuarios se multiplicaron hasta llegar a los 25.000 y 48.000 likes. A continuación les mostramos un ejemplo:

El vídeo, publicado el 18 de abril, supera las 27 mil interacciones. Al analizar los perfiles de los usuarios que han interactuado en la publicación, se aprecia como la mayoría de ellos corresponden a chicas jóvenes, extranjeras, con una foto de perfil donde sale solo su rostro y normalmente perfiles creados ese mismo día o el anterior.

Si bien el empleo de esta tecnología para mejorar la reputación en redes sociales es una práctica legal y habitual entre empresas o perfiles profesionales, hasta el momento no se había tenido constancia que fueran empleadas por algún organismo público de ámbito estatal, ya que siempre se ha negado su uso. Hay que recordar que los bots son creados para recrear algunas acciones humanas y suelen utilizarse para simular interacciones tanto positivas como negativas.

Ante la oleada de críticas, el Ministerio de Sanidady lo ha denunciado ante Facebook, tal y como lanzó en un comunicado el pasado lunes 20 de abril: "El Ministerio puso en conocimiento de Facebook la existencia de una actividad anómala en su cuenta oficial. Facebook ha manifestado al Ministerio que está", sostienen.

"Desde el inicio de la crisis, un equipo de comunicación del Ministerio de Sanidad realiza una intensa labor de divulgación de contenidos de carácter informativo basada en vídeos e infografías de servicio público y de carácter profesional", concluyen en la nota informativa.