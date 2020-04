¿Está haciendo bien España suavizando las medidas de confinamiento?

La vuelta al trabajo de los empleados de actividades no esenciales ha causado controversia entre distintos sectores. La oposición lo critica, unos expertos consideran que ha sido adecuado y otros piensan que se están relajando demasiado rápido las medidas para prevenir la propagación del coronavirus.

"El virus va a estar aquí durante mucho tiempo. Permanecerá el otoño que viene", así lo manifiesta a Sputnik el catedrático en Epidemiología y ex director de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social del Ministerio de Sanidad, Ildefonso Hernández que considera que flexibilizar las medidas de confinamiento ha sido "una decisión conveniente porque debemos ir iniciando la transición a medida que mejora la situación epidemiológica"

Mientras algunos expertos señalan que España está actuando adecuadamente, otros como Antoni Trilla jefe de Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona y miembro del comité de expertos del Ejecutivo, sostiene que sería "prudente"más allá del lunes 13 de abril –fecha en la que algunos sectores no esenciales volvieron a sus puestos de trabajo–, en sintonía a lo que ya venía reclamando la Generalitat de Catalunya desde hace varias semanas.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos ha asegurado que, aunque es difícil alinearse con la "posición individual" de cada comunidad autónoma, están tratando de coordinar la actuación de todas las comunidades: "Hay a quien le parece que el confinamiento es escaso, a otros que es excesivo... tratamos de recoger todas las inquietudes y tratar de coordinar una actuación entre todas las comunidades", explicó.

El principal partido de la oposición , el Partido Popular, considera esa medida como una "improvisación" al tiempo que denuncia la desprotección de los trabajadores. Asimismo, Vox asegura que el Gobierno carece de un proyecto para sacar adelante un país mientras que desde el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se remarca que muchos servicios esenciales se encuentran en mano de gobiernos autonómicos.

Además, Trilla señala que habrá un nuevo repunte de contagios que será visible "dentro de siete o diez días". Hernández también ve posible un rebrote de contagios, pero recuerda a la ciudadanía que "en estos momentos se están haciendo muchos más test, muchas más pruebas serológicas y más pruebas PCR de las que se hacían antes".

"De momento la tendencia sigue siendo favorable. Este va a ser un indicador importante a partir de ahora hasta que se vea como se integran los nuevos casos asintomáticos que se están detectando en el sistema de vigilancia. Seguro que vamos a ver más casos en un momento dado, pero hay que atender a las hospitalizaciones y a las personas que están en unidades de cuidados críticos ", afirma el catedrático en Epidemiología.

Por otro lado, la decisión de poner fin a la "hibernación" de la economía genera controversia entre comunidades autónomas y expertos. El Gobierno de Sánchez señala que la medida se ha tomado en base a las recomendaciones técnicas y que el objetivo de descargar la presión hospitalaria se ha cumplido.

Pero, ¿estamos poniendo en riesgo lo conseguido con el confinamiento? El catedrático de Epidemiología cree que no, porque el confinamiento en España "ya es muy estricto" y porque la vuelta a la actividad económica será "muy parcial" debido a que muchas empresas no pueden reincorporarse a la rutina por falta de recursos u otros motivos, por lo que no es esperable que haya un repunte "demasiado relevante".

"Por salvar dos vidas, igual arriesgamos más"

Por su parte, Tedros Adhanom, presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó recientemente a todos los países que deben ser cautelosos al levantar las restricciones impuestas para seguir conteniendo la propagación del coronavirus.

En medio de este panorama internacional, habrá muchos que se pregunten qué país ha actuado correctamente ante unas circunstancias que nadie se esperaba, lo que para Hernández es complicado porque "no tenemos elementos de juicio suficientes para valorar lo que ha hecho cada cual". Además, compara al coronavirus con una carrera de fondo:

"Hay países como Corea que han controlado muy bien el virus, pero no sabemos qué piensan hacer en el futuro: si tener una muy baja intensidad de la epidemia durante muchos años o esperar que haya vacuna" sostiene el ex director de Salud Pública.

"En general pienso que todos los gobiernos han hecho todo lo posible por aplicar protocolos, otra cosa es que cada vez tienen menos capacidades sobre cuestiones nucleares en temas de prevención, por ejemplo, no se presta mucha atención presupuestaria, no se invierte en salud pública no se invierte en vigilancia de salud, ni tampoco en sistemas de preparación y respuesta sanitaria… y eso se está notando mucho por las reacciones de la mayoría de los países".

Aunque algunos expertos sostienen que endurecer el confinamiento podría salvar más vidas, Hernández advierte a la población que "por salvar dos vidas, igual arriesgamos muchas más":

"Un confinamiento muy alargado puede hacer que muchos negocios y muchas personas pierdan el empleo, lo cual empobrecería mucho el país. Hay que mantener un equilibrio adecuado, lo cual es difícil de explicar porque la reacción primaria de todo el mundo es que no se pudiera morir nadie de la pandemia, pero es difícil aceptar que para eso hay que pararlo todo y el virus seguirá ahí cuando salgamos del confinamiento", concluye.