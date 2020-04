¿Transformar máscaras de buceo en respiradores? Una solución ante la falta de medios

La pandemia ha obligado a los sanitarios a tomar decisiones rápidas ante la carencia de materiales como mascarillas quirúrgicas, guantes y respiradores. Una de ellas ha sido la adaptación de una máscara para hacer esnórquel a una simulación de un respirador, y de momento los resultados son positivos.

Para contribuir a esta causa, iniciativas como la de la pyme española ABAX ayudan a solventar ese desabastecimiento. Esta compañía se encarga de fabricar válvulas y viseras en 3D con el fin de reducir los efectos de la pandemia y dotar de materiales al servicio sanitario español.

Concretamente, el trabajo se centra en el diseño de conectores para la máscara de buceo Easybreath deLa cadena deportiva, que bloqueó su venta "para poder proporcionar el stock disponible a los hospitales que lo puedan necesitar", explicó en un comunicado en su página de LinkedIn que este modelo de máscara de esnórquel no ha sido concebido para este fin, pero que"con la iniciativa promovida por ingenieros y médicos de varios hospitales con el fin de acelerar al máximo las pruebas necesarias para su uso en local".

La idea original viene de Italia, que fue el primer país que desarrolló alternativas para paliar la escasez de sistemas de respiración y el primer país europeo en verse afectado por el brote. El doctor italiano Renato Favero, ex jefe del hospital Gardone Valtrompia de la provincia de Brescia, explicó en declaraciones al diario italiano la Repubblica que "lo había estado pensando por un tiempo y, teniendo una máscara de esnórquel en casa, comencé a examinarlo para descubrir si era posible adaptarlo a los propósitos de salud", detalló. Y en España, Begoña Hernández, la directora comercial de la pyme española, ha explicado a Sputnik cómo surgió la iniciativa:

"Al leer sobre el proyecto del doctor italiano, decidí fabricarlas aquí en España. Se trata de cambiar el dispositivo normal de esa máscara y fabricar un tipo de conector que permita enlazar la máscara de buceo con el respirador", detalló Hernández.

En tan solo dos semanas, han fabricado un total de 600 válvulas de dos diferentes tipos que han sido enviadas al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Otros hospitales en España también han comenzado a utilizar estas máscaras de buceo adaptadas para tratar a los pacientes, como el Hospital Sant Pau de Barcelona.

Llegan las primeras máscaras de buceo de la marca Decathlon adaptadas para el trato de pacientes con el #COVID19 al Hospital Sant Pau de Barcelona. Estas mascarillas solo se destinarán a la protección de los profesionales dedicados a tareas de riesgo. pic.twitter.com/9p48ex2EwL — 🌸 CJ 🌷 (@Yearsof100) April 6, 2020

Desde que empezó a empeorar la situación de la pandemia en el país, han surgido numerosos movimientos ciudadanos que se vuelcan para poder ofrecer su granito de arena. Es el caso del grupo de Telegram CoronaMakers, donde una veintena de españoles, desde ingenieros a doctores, publican las demandas más urgentes relacionados con el diseño y la fabricación de material de protección con impresoras 3D.

De él, surgen diferentes iniciativas que se van distribuyendo por comunidades autónomas en otros grupos. El de Madrid se llama CV19Makers_Decathlon y en tan solo dos semanas han distribuido más de 200 válvulas por la comunidad.

"La idea surgió tras recibir una solicitud de ayuda de un doctor del Hospital de la Princesa (Madrid) para utilizar las máscaras de Decathlon no como elemento respirador de ventilación mecánica no invasiva (VMNI), sino como elemento de Equipo de Protección Individual (EPI) para personal sanitario en vista de la acuciante falta de mascarillas FFP2 que los protegiera", explica uno de los componentes del grupo.

Mario Edmundo Muñoz, es ingeniero mecánico y uno de los 'heróes anónimos' que están fabricando material de seguridad de forma totalmente altruista. "Con una máquina 3D a nivel doméstico y con 200 euros he podido fabricar 150 viseras, 25 válvulas adaptadores y 100 salvaorejas para las viseras, ¡y aún me queda la mitad del material!", explica.

© Foto : Cortesía de Mario Muñoz Válvula de Mario Muñoz para adaptar las máscaras de buceo al respirador

Más adelante, empezaron a fabricar las válvulas como ayuda a la respiradores VMNI. Aunque en Italia van más avanzados, el modelo de válvula italiano, denominado Charlotte, se rompe fácilmente según les han informado los médicos, por lo que los españoles han empezado a fabricar sus propios diseños.

"De los tres presentados, el mío fue el que más le gustó a los sanitarios y ante la demanda, varios hospitales se mostraron interesados en probarlos. Entre ellos el de Alcalá de Henares, el de Torrejón de Ardoz, Rey Juan Carlos y Doce de Octubre, entre otros" especifica Muñoz.

"En pacientes, los resultados de las primeras pruebas fueron alentadores. Aquellos que saturaban cerca del 75%, al cabo de pocos minutos saturaban entre el 95 y el 99%. Algunos pacientes, al cabo de varias horas, retenían CO2, sin embargo, esta situación es inherente a la respiración asistida. Aun así se empezó a modificar el diseño para separar la entrada de aire de la salida y mitigar en la medida de lo posible esta situación", argumenta el ingeniero mecánico.

© Foto : Cortesía de Mario Muñoz Mascara de Decathlon con adaptador impreso 3D y sistema de ventilación

Además, Muñoz explica a este medio que en España van a empezar a utilizar otra máscara de otra cadena de electrodomésticos parecida a la de Decathlon: "Se unió al grupo otro chico que nos comentó que se estaba organizando en Sevilla una idea similar con una máscara de la cadena de electrodomésticos de Media Markt, que son prácticamente idénticas a las de Decathlon.

"El diseño que hice para las de Decathlon también encaja en las máscaras de Media Markt, que es el que se está fabricando ahora mismo. En este grupo se fabrican varios diseños: una T (que escasea en algunos hospitales) y el adaptador", concluye.

En la actualidad hay varias plataformas que surten de adaptadores a hospitales, que aunque no sea "nada oficial, estamos en una situación excepcional donde lo importante es salvar vidas" subraya Mario.

A pesar de su buena intención, existen dificultades para seguir adelante con el proyecto: "Hay mucha gente reacia que dice que el modelo oficial es otro, que yo me pregunto cuál es, porque no han oficializado la máscara con ese uso. Hay incongruencias de todas partes". "Hay muchas luchas de egos entre las diferentes plataformas donde no se reconocen los logros con tal de ser los protagonistas", critica.

Viseras en 3D

A su vez, ABAX se dedica a la fabricación de viseras protectoras en 3D, que llevan una especie de aro cilíndrico que se ponen a la altura de la frente de donde sale una pantalla transparente que tapa toda la cara, lo que la convierte de una segunda barrera ante las mascarillas y las gafas permitiendo disminuir el contagio.

El nivel de producción es de 1.200 viseras a la semana que han sido enviadas tanto a hospitales madrileños como el Gregorio Marañón y Gómez Ulla, como al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada —donde está ubicada la fábrica— y a servicios y comercios de la zona.