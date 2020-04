El Gobierno español reparte mascarillas entre los trabajadores que usen el transporte público

Los empleados de áreas no esenciales vuelven a sus trabajos el 13 de abril después de que se vieran obligados a parar el domingo 29 de marzo tal y como lo decretó el Gobierno.

La Delegación del Gobierno ha ordenado el reparto de 10 millones de mascarillas a los trabajadores de actividades no esenciales que se incorporen a sus puestos de trabajos. El reparto, que se realizará durante los días 13 y 14 de abril, se hará efectivo en las instalaciones del transporte público de ocho comunidades autónomas en el país.

@proteccioncivil coordina la entrega de 10 millones de mascarillas durante los próximos días, a través de Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, en los principales nodos de transporte público, gracias a colectivos del sistema nacional de PC #SNPC#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/8Ez1kxPPcQ — DG Protección Civil y Emergencias. España (@proteccioncivil) April 13, 2020 Buenos días, desde primera hora @policia con @policiazaragoza y Protección Civil de @GobAragon colaboran en el reparto de mascarillas para aquellas personas que vuelven hoy al trabajo. Recuerda sigue siendo importante que te quedes en casa. El estado de alarma sigue vigente pic.twitter.com/d6Lh4XPNEN — Delegación del Gobierno en Aragón (@DelGobEnAragon) April 13, 2020

El Gobierno de España ha entregado a la Comunidad de Madrid, la comunidad más afectada por la pandemia, un total de 1.416.000 mascarillas que empezarán a distribuirse en los 16 puntos principales de la capital y en otras localidades cercanas. Será la Policía Nacional quien se encargue de repartirlas en las instalaciones de Metro y Cercanías de Madrid, mientras que la Policía Municipal y Protección Civil realizarán labores de apoyo.

Ningún incidente reseñable en el reparto de #mascarillas en los principales nodos de transporte en toda España (en las fotos Atocha y Metro de Madrid, Córdoba y Asturias)#EsteVirusLoParamosUnidos #EstadoDeAlarma pic.twitter.com/GN4wRHWEhk — Policía Nacional (@policia) April 13, 2020

INFO. En este momento en la estación de autobuses. Reparto de mascarillas a los trabajadores que se incorporen a su puesto de trabajo. pic.twitter.com/qfrPpsxooU — PCivil Moralzarzal (@PCivilMoral) April 13, 2020

#BuenosDias #picofollowers

Estamos colaborando en el reparto de #mascarillas en centros oficiales y estaciones de transporte público 🚍🚞

Con tu ayuda conseguiremos que quede #UnDiaMenos#JuntosPodemosLograrlo pic.twitter.com/wpImBPGY9r — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 13, 2020

Esta acción ha provocado diversas críticas entre oposición y ciudadanos. Por un lado, porque tan solo se entregarán en la franja horaria de 6 a 9 a.m, y segundo, porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que ha sido una "medida precipitada" porque se han repartido en 51 estaciones de las más de 240 estaciones que existe en la Comunidad, lo que supone un 20% del total.

Por otro lado, también se critica que no se les proporcione de las mismas mascarillas a los que van a trabajar a través de otros medios y no utilicen el transporte público.

Y yo que voy a trabajar en vehículo privado no tengo derecho a esa mascarilla? 🤔🤔 — Javi Cáceres 🇪🇸 (@avicaceres) April 13, 2020

​¿Cuáles son las actividades esenciales y cuáles no?

A partir de este lunes 13 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa, los trabajadores no esenciales vuelven a sus puestos de trabajo tras vencer el permiso retribuido recuperable aprobado por el Gobierno, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y el pasado jueves, 9 de abril. Es decir, todo el personal laboral de actividades no esenciales que no puedan teletrabajar regresan a las condiciones originales del estado de alarma aplicado el pasado 14 de marzo.

¿Y cuáles son estos empleos? Entre los sectores que van volver a trabajar estarán(comercio minorista o el de las líneas de producción no relacionadas con los servicios básicos). También pueden abrir las tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.

Por su parte, los trabajadores de actividades esenciales que no se vieron afectados por el permiso retribuido recuperable, como aquellos dedicados a alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, etc., seguirán su ritmo habitual.