"Ahora el foco debe estar en los que están sufriendo"

Son muchas las imágenes e historias que ha dejado el coronavirus en España. Ataúdes apiladas en morgues improvisadas, hospitales colapsados, médicos desbordados física y emocionalmente, cuadrillas de trabajadores desinfectando sitios públicos enfundados en trajes como si se estuviera en una guerra bacteriológica y ciudades enteras paralizadas.

Jon Nazca, fotógrafo español de la agencia Reuters, ha capturado muchas de esas escenas. Lleva 24, de sus 43 años de vida, documentando todo lo que sucede en el sur de su país. En un escenario normal, para estas fechas estaría fotografiando las famosas procesiones de Semana Santa, una de las celebraciones religiosas más arraigadas del país , pero como estas fueron suspendidas, por primera vez en más de 80 años, Jon consideró que en este momento era necesario hacer algo que subiera el ánimo en medio de tanta desolación.

Por esa razón desempolvó su archivo fotográfico y creó una serie de 17 nuevas postales, en las que antepone imágenes de las pasadas procesiones en las ahora despobladas calles de Ronda, su ciudad natal, ubicada en la provincia de Málaga, al sur de España.

"Mi jefe me pidió que documentara el hecho de que no hay Semana Santa en Andalucía por la pandemia. Y claro, para intentar contextualizar eso y a la vez dar un poco de optimismo, que es lo que siempre busco, se me ocurrió intentar llenar las calles vacías. Pensé que si ponía estas fotos encima de las calles vacías le estaba dando un poco de color, un poco de vida dentro de todo esto que está pasando", explica Jon.

España antes y después del coronavirus © REUTERS / Jon Nazca

Materializar el proyecto en medio del estado de alarma no fue sencillo.

"Tenía que imprimir las fotos de los años anteriores, pero estaban todas las tiendas de fotografías cerradas y justo dos días antes se me había acabado la tinta de la impresora. Tuve que tirar de los amigos para que me echaran un cable. Mi amigo Jorge, que es fotógrafo de AFP, me ayudó a imprimir unas, pero a él también se le acabó la tinta, así tuvo que recurrir a su hermano. Luego, el tema fue buscar las fotos sin poder entrar en la casa de ellos ", recuerda Jon.

El interés de Jon por subir el ánimo de los españoles tuvo eco. Medios de comunicación de distintas partes del mundo han publicado su trabajo fotográfico.

"Eres la primera periodista con la que hablo. Me han llamado de muchos medios para que les hablara de las fotos, pero de verdad, que ahora no es el momento de salir diciendo lo que uno ha hecho. Han muerto 15.000 personas en España, entonces ahora no hay necesidad de alardear de ningún trabajo fotográfico, porque al final, es un servicio público lo que nosotros hacemos. Ahora. Yo solo he dado un poco de color y optimismo en todo esto que está pasando", sostiene.

Jon, que en el 2014 recibió el Premio Andalucía de Periodismo, confiesa haber visto mucho en sus dos décadas de carrera fotográfica, pero que en estos días hay realidades que lo han desbordado.

"La fotografía más horrible que me he encontrado estos días ha sido ver un camión completo descargando ataúdes en una funeraria. Yo pensé: Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? No sabemos el límite que tendrá esto", confiesa.

Pero, en medio de esta emergencia sanitaria, también dice haber visto escenas hermosas, especialmente cuando la gente, religiosamente, sale todas las noches, a las 8:00pm, para aplaudir a los sanitarios.

"Ahí te das cuenta que la gente tiene ilusión por salir de esto. Da mucha emoción ver el reconocimiento que los ciudadanos le hacen a quienes están en la primera línea, como son los sanitarios, que están dejándose la vida para salir de esto".

Jon es admirador de Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Josef Koudelka y de Cristina García Rodero, pero en este momento, su mayor inspiración viene de aquellos compañeros de oficio que arriesgan sus vidas para contar la realidad dentro de los hospitales.

"Me quito el sombrero con mis compañeros que están documentando esto a pesar del gran riesgo que están corriendo de ser contagiados y contagiar a sus familiares. Hay gente que podrá discutir si es necesario o no fotografiar dentro de una UCI, a pacientes tumbados recibiendo tratamiento o si hay que mostrar la morgue en el Palacio de Hielo de Madrid. Para mí sí es necesario documentarlo todo porque es la única manera de ver lo que está pasando", argumenta Jon.

Cuando todo esto pase, Jon espera volver a poner el foco de su cámara en los temas que antes cubría, como la llegada de aquellos africanos que se juegan la vida en el mar Mediterráneo para llegar a Europa.

"Estamos viendo con esto de la pandemia que no hay fronteras, que a todos nos afecta por igual.Yo que cubro muchas llegadas de pateras, se me cae el alma cuando los veo venir sin nada, con el miedo en los ojos, en la cara de haber salido de un sitio donde los iban a matar, sin recursos. Te puedes imaginar del horror del que están huyendo que los llevó a echarse al mar en una patera con 60 personas. Cuando esto pase, hay que poner el foco en ellos, intentar de ayudarlos de todas las maneras posibles ", concluye Jon.