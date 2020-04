Sánchez pedirá prorrogar el estado de alarma en España

Sánchez apeló a la unidad a nivel nacional y también en Europa con el fin de reconstruir la economía una vez superada la emergencia sanitaria por el COVID-19.

"Necesitamos unidad en el país, pero también en Europa para poner en marcha un plan de reactivación a escala europea de nuestra economía", dijo en una rueda de prensa el presidente español después de anunciar una prórroga del estado de alarma en el país hasta el 26 de abril.

Sánchez advirtió además que esta no será la última prórroga: "no va a durar solo otros 15 días, van a ser lógicamente más. Vendrán más días de estado de alarma aunque no serán los mismos que ahora [en cuanto a medidas restrictivas]".

El presidente del Gobierno español planea extender el estado de alarma al menos hasta el mes de mayo.

"Anuncio que vendrán más días de estado de alarma, pero no los mismos, empezaremos a hacer esa transición y a recuperar algo de nuestra vida económica y social", afirmó Sánchez.

El presidente español adoptó esta decisión tras reunirse este 4 de abril con el comité de científicos que evalúa diariamente la evolución de la epidemia por el coronavirus, que suma más de 124.000 contagios y 11.000 fallecidos en España.

Así lo decidió pese al optimismo expresado en los últimos días por las autoridades sanitarias del país, que insistieron que la curva de transmisión se había estabilizado y los contagios se ralentizan cada día.

Sánchez explicó que la "transición hacia una nueva normalidad y hacia una reconstrucción económica" comenzará una vez España pase el pico de contagios y doblegue la curva de transmisión del coronavirus, un escenario que los expertos sitúan cerca.

En esto está trabajando un equipo específico de epidemiólogos designados por el Gobierno con la tarea de elaborar un plan "para reanudar la actividad económica y social", detalló el líder del Ejecutivo.

Este plan implicará, además de acciones sanitarias y de detección del coronavirus e iniciativas tecnológicas para el seguimiento de la epidemia.

El presidente del Gobierno explicó que antes de poder levantar las restricciones el país y el sistema sanitario necesitan "tiempo" y "esfuerzo colectivo".

"Doblegar la curva y dejar atrás el pico era el primer objetivo y estamos cerca de alcanzarlo", aseguró Sánchez, tras defender que el confinamiento de las últimas tres semanas "sirvió para salvar vidas".

Pese a que se mantendrá el estado de alarma, el presidente explicó que las medidas restrictivas de movimiento de la población y la actividad económica se irán levantando paulatinamente y con cautela.

"No podemos relajarnos, porque desencandenaría una segunda ola cuando nuestras resistencias están más debilitadas", subrayó.

Es la segunda prórroga de dos semanas que el Gobierno propone desde que decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

La primera fue aprobada por el Congreso el 26 de marzo por dos semanas más, hasta el 12 de abril, en un momento en que España sumaba 47.000 contagios y 3.400 muertes por el COVID-19

Ahora, con más del triple de muertes en el país, el Gobierno tendrá que volver a pedir el apoyo de los partidos en el Congreso, que la primera vez aprobaron la ampliación entre quejas a la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo.

Los grupos de la oposición presentarán mayor resistencia esta vez, ya que en los últimos días se mostraron críticos con la decisión que tomó Sánchez de paralizar toda la producción no esencial en el país sin previa consulta a los partidos.

Esta prórroga también significa que los ciudadanos estarán confinados durante un mes y medio, por lo que el Gobierno podría aplicar algunas medidas que suavicen la situación si la pandemia se sigue ralentizando.

Por el momento, la población solo puede abandonar su lugar de residencia para ir a comprar productos de primera necesidad, acudir a un centro sanitario o desplazarse al trabajo en caso de ser trabajadores de servicios esenciales como médicos o personal de los supermercados.

Continúan cerrados bares, restaurantes, museos, teatros, todo tipo de establecimientos de ocio, los hoteles y otros alojamientos turísticos, y también las escuelas y universidades.

Sin embargo, la parálisis de la actividad productiva no esencial terminará el próximo 9 de abril, coincidiendo con el final de la Semana Santa en España.

"Hemos tomado medidas muy duras pero indispensables y necesitamos mantenerlas", dijo el presidente español, que apeló al "esfuerzo" y "sacrificio" de la población en estos días "tan difíciles".

El presidente español y los miembros de su Gobierno defienden que prolongar estas medidas de restricción de movimiento y aislamiento social a nivel nacional es la única solución para hacer frente a la pandemia.

En previsión del grave impacto de todas esta medidas sobre la economía española, el líder del Ejecutivo reclamó redoblar los esfuerzos

Sánchez anunció que el Gobierno trabajará con el resto de partidos políticos españoles "en unos nuevos Pactos de la Moncloa para relanzar la economía", en referencia a los acuerdos firmados en 1977 durante la transición democrática.

"Vamos a hablar con todos los agentes sociales y todos los partidos", aseguró el líder del Ejecutivo, que apeló a la necesidad de "reforzar el estado del bienestar en todos sus pilares" tras la crisis.

El mismo mensaje trasladó a las instituciones europeas y los estados miembros de la Unión Europea, a quienes pidió "sacar lecciones de esta pandemia" tal como se hizo tras la Segunda Guerra Mundial.

El presidente español reclamó una iniciativa equivalente al Plan Marshall cuando pase la crisis sanitaria.

"Europa no puede fallar esta vez, es hora de que Europa proteja a los europeos", afirmó Sánchez.

También aseguró que España no renunciará a la creación de bonos de estabilidad europeos para mutualizar la deuda de los países de la zona euro, una de las principales reivindicaciones del Gobierno que otros países ya rechazaron.

"España no va a renunciar a los eurobonos. Esta deuda, este impacto en nuestras cuentas, tiene que ser comunitarizadas porque afecta al común de la UE", subrayó Sánchez.

El presidente español añadió que la UE "existe para hacer frente a este tipo de crisis" y reclamó a todos sus miembros actuar a la altura de la emergencia.