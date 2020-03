En una ciudad española apedrean un convoy con ancianos enfermos por coronavirus

En concreto, los infectados eran trasladados del centro de la tercera edad de Alcalá del Valle (Cádiz) a la Residencia de Tiempo Libre de la Línea de la Concepción. Precisamente, este primer geriátrico padeció un grave foco de coronavirus, causante de la muerte de tres residentes y el contagio de la mayoría de moradores del centro y más de la mitad de los trabajadores.

Estos energúmenos d la línea de la concepción, se reúnen para protestar xq han trasladado al hospital d la ciudad a los abuelos d la residencia de Alcalá del Valle y no los quieren allí, estos parásitos q viven dl contrabando y subvenciones q pagamos todos hasta esos abuelos pic.twitter.com/yLU8InkxpB — 🔻Roja❤️Peleona🔻 (@RPeleona) March 25, 2020

Una noticia que cayó mal en la localidad y que provocó que varios jóvenes recibieran al autobús y las ambulancias en las que viajaban los ancianos con piedras y otros objetos.

La Policía Nacional tuvo que proteger a la caravana del lanzamiento de artefactos e, incluso, apartar un vehículo que interpusieron en la carretera para evitar la llegada de los contagiados al centro de la tercera edad. Los agentesque colocaron el auto para obstaculizar la entrada del convoy.

No obstante, los altercados no acabaron con la instalación de los ancianos en la residencia. La Policía Nacional tuvo que establecer un dispositivo alrededor del geriátrico para controlar a los vecinos allí congregados. Durante la noche, estos quemaron contenedores en varios puntos de la ciudad y lanzaron dos artefactos explosivos contra los agentes desde las azoteas de edificios cercanos, que no causaron daños personales.

Respuesta pacífica

Investigadores de la comisaría de La Línea de la Concepción ya han comenzado a realizar las gestiones necesarias para identificar a los autores de estos disturbios.

Una imagen que, según el alcalde de la localidad gaditana, Juan Franco, no es representativa del carácter de la ciudad. En declaraciones a la televisión autonómica andaluza, el edil destacó que "son cuatro indeseables" y que "aunque hay personas que han mostrado su rechazo a la llegada del autobús, también hay una ola de solidaridad".

Y es que con contra la agresividad vivida la noche del miércoles 25 de marzo,una iniciativa ciudadana ha promovido aplausos el jueves 26 desde los balcones para animar a los ancianos trasladados de Alcalá del Valle en su recuperación en La Línea de La Concepción.

En Andalucía, en estos momentos, hay más de 3.000 contagiados y 113 muertos. La provincia más afectada es Málaga con 819 casos activos y la menos es Huelva con 77. En el caso de Cádiz, donde se encuentra La Línea de la Concepción, existen 278 y es la tercera provincia andaluza menos golpeada por el coronavirus.