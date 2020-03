Un alcalde de Cádiz estalla por la ineficacia de la Junta ante el COVID-19 | Fotos

La residencia de ancianos municipal Dolores Ibárruri La Pasionaria registró el jueves 19 dos positivos entre su personal, el alcalde asegura que tras haberse puesto en contacto con las autoridades de la Junta de Andalucía, estas asumieron el control del foco de infección.

"La competencia de la residencia la cedí el viernes a la Junta porque mi plantilla estaba en cuarentena. Pero desde entonces todo ha ido de mal en peor… la única respuesta que ha habido aquí la ha dado el equipo sanitario municipal, a pesar de que la Junta asumió la gestión del centro desde la noche del jueves, han estado solos trabajando en turnos de 18 horas y algunos con 38º de fiebre", revela a Sputnik Rafael Aguilera, aún con la bata puesta, "nosotros, nuestro equipo de gobierno entró en la residencia para ayudar, hemos servido y quitado comidas, hemos puesto lavadoras…"

La situación en la residencia de ancianos municipal Dolores Ibárruri La Pasionaria

Las declaraciones del alcalde dejan en evidencia la gestión del gobierno andaluz del PP y Ciudadanos.

"Lejos de enviar lo que hemos estado pidiendo desde el principio, medios técnicos, enfermeros y sanitarios, solo envían guardias civiles para impedirme a mi el acceso a la residencia".

La respuesta de la Junta de Andalucía contrasta por su frialdad burocrática con la ferviente demanda de auxilio del regidor de la localidad. A través de un comunicado, la Junta asegura por su parte que realizó la adjudicación a una empresa del sector "en tiempo récord", pero en las redes sociales las garantías de esa respuesta parecían improvisadas con urgentes ofertas de empleo.

​Por otro lado, la Junta asegura cumplir con los procedimiento estipulados por el Ministerio de Sanidad, es decir, realizar las pruebas a los trabajadores y seguimiento a posibles afectados. Sorprende en cualquier caso que en el mismo comunicado, el gobierno andaluz acusó al alcalde de Alcalá del Valle de "generar alarmismo" e "incurrir en deslealtad institucional".

La respuesta del regidor es que "el alarmismo no lo provocan unas declaraciones en la prensa, el alarmismo lo provoca la realidad que aquí vivimos, todos aquí somos testigo… alarmante es la incompetencia de la Junta de ver como se muere un ser humano porque no llega oxígeno, porque no llega una ambulancia o como cuando la conseguimos llegamos al hospital y no hay plazas para ingresar".

Más allá del cruce de acusaciones entre el gobierno autonómico y el municipal, lo cierto es que no ha habido medidas de desalojo del foco de infección hasta la mañana del martes, con tres personas ya fallecidas y casi 60 contagiados, todo hace pensar que esa cifra aumentará.

El proceso a partir de los primeros positivos ha sido asombrosamente lento, máxime teniendo en cuenta los precedentes en residencias de mayores, población de máximo riesgo.

Tras conocerse un brote de #COVID19 en esta residencia de ancianos de #AlcaláDelValle y acudir a prestar ayuda, nuestros mayores agradecen así la labor de los sanitarios del #TercioDeArmada de #InfanteríaDeMarina. pic.twitter.com/XTRSWHQNKd — Armada Española (@Armada_esp) March 21, 2020

​Durante el fin de semana se llevó a cabo el despliegue de la Infantería de Marina y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para desinfectar zonas comunes de la localidad, mientras los resultados de los test iban llegando con resultados aplastantes: de 42 muestras realizadas en las personas mayores, 38 fueron positivas.

Hasta la mañana del martes 24, la Junta de Andalucía no dio un paso más expeditivo llevando a la Sierra de Cádiz media docena de ambulancias que han efectuado el traslado de la totalidad de los internos de la residencia, pero incluso cuando la operación se ha efectuado, la descoordinación está siendo desconcertante, "a mi nadie me ha comunicado nada, extraoficialmente creo que los trasladan a una Residencia de la Junta en la Línea de la Concepción y pasarán a ser atendidos por el SAMUR, pero los familiares me preguntan a mi como alcalde y no sé decir donde los llevan".

Este episodio, pone de nuevo el foco en las residencias para mayores, una vez que los centros privados, atendiendo a las nuevas medidas del ejecutivo del Presidente Pedro Sánchez, han pasado a ser controladas por las Comunidades Autónomas, "ya lo hicimos con la sanidad privada y ahora lo hacemos con las residencias de mayores privadas".

En este clima Margarita Robles, Ministra de Defensa, ha convulsionado al país al desvelar el hallazgo de las UMES de dramáticos casos en los que personas mayores convivían con cadáveres, habiendo sido abandonados por el personal sanitario.

No podemos obviar que son precisamente las personas mayores de 60 años las más afectadas por los síntomas de COVID–19, según datos oficiales, hasta un 68% de ingresos en la UCI pertenecen a este grupo de riesgo que alcanza una mortalidad del 18% en mayores de 80 años.

Además la crítica situación en las residencias que arroja la crisis sirve al alcalde para reivindicar el servicio público y la necesidad de más plazas de residencias en la región, "son los sanitarios municipales los que han hecho bandera y han dado ejemplo de humanidad. El virus mata, pero este sistema está matando a la gente", recalca en comparación con los casos de abandono del personal.

Según datos del IMSERSO, en Andalucía faltan casi 28 mil plazas en residencias, hay menos de un 3% de plazas para la cobertura en mayores de 65 años, siendo una de las medias más bajas de España y de largo, muy lejos del mínimo recomendado por la OMS del 5% de la población mayor. Otra de las vergüenzas que COVID–19 nos señala y que habrá que subsanar en el futuro.