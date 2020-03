Muere la actriz Lucía Bosé a los 89 años por coronavirus

Su vida estuvo marcada por sus éxitos profesionales y diversas historias de amor. Entre sus aventuras amorosas, una de las más sonadas fue la que tuvo con el maestro del neorralismo Luchino Visconti, quien quedó cegado por su belleza: "Fue él quien me descubrió cuando tenía 16 años y trabajaba en una pastelería Galli de Milán. 'Tú eres un animal cinematográfico', me dijo mientras preparaba una caja de castañas confitadas". "Fue como un hermano, un amante. Di a Visconti lo que he dado a pocos hombres, un amor verdadero", confesaba el pasado mes de octubre tras la presentación de sus memorias en Roma.

La actriz de excéntricos cabellos nació y creció en un. En su biografía también cuenta cómo vivió su experiencia durante la II Guerra Mundial y cómo pudo ver con sus propios ojos a Mussolini y su amante Clara Petacci colgados en la plaza Loreto de Milán tras ser ejecutados.

Aunque no es fácil seleccionar entre sus muchos trabajos, puede que su mejor papel fuera Muerte de un ciclista del director Juan Antonio Bardem, película que se llevó el premio a la Crítica Internacional en el Festival de Cannes. Fue en ese viaje donde conoció al torero Luis Miguel Dominguín, su esposo durante 12 años y con el que tuvo tres hijos en común: Paola, Miguel y Lucía Dominguín.

Su hijo, el popular cantante Miguel Bosé, ha comunicado la triste noticia del fallecimiento de su madre a causa de la terrible pandemia del coronavirus a través de su cuenta oficial de Twitter:

Queridos amig@s ... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MB pic.twitter.com/H33dlay3lk — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

Hace tan solo unos días publicaba en sus redes sociales un mensaje de concienciación con el objetivo de reducir la propagación del coronavirus en México, país donde reside desde hace dos años y donde se encuentra uno de sus públicos latinoamericanos más fieles.