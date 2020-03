Inditex se desploma en Bolsa con una histórica caída en ventas por el cierre de sus tiendas

La multinacional textil es la única empresa española en el listado de las 100 mayores del mundo. A principios de este año, veíamos cómo la empresa presumía de su éxito empresarial publicando el buen arranque de 2020 con una cotización en bolsa que rozaba los 32 euros por acción. Desde la propagación del coronavirus, su cotización se ha desplomado casi a la mitad, rondando los 19 euros por acción.

España es el país que más compra sus productos. A pesar de la enorme globalización de la multinacional, el mercado nacional ocupa el 15,6% de sus ventas. No obstante, el impacto del coronavirus en China y los primeros efectos en Italia, ahora se empiezan a notar en la economía española. Según ha informado Inditex, la medida tomada tras el decreto del estado de alarma suponeen España.

Los dependientes de sus tiendas fueron enviados a casa el viernes 13 por la tarde sin ninguna explicación. Uno de los dependientes de Zara explica que la preocupación por mantener sus puestos de trabajo tras el confinamiento es una realidad latente: "No nos han dicho nada. No sabemos cuándo vamos a incorporarnos al trabajo ni si cobraremos estos días. Mi futuro está incierto". Sus empleados tampoco saben si serán despedidos o no cuando acabe el estado de alarma:

"Sé que a los que eran temporales y les terminaba el contrato este mes, no les van a renovar y seguramente a los que estamos fijos nos echen también a la calle", afirma el empleado de Zara.

Aunque la compañía todavía no ha hecho declaraciones al respecto, la situación en el comercio es la misma que ocurre en otros sectores que ya están recurriendo a aplicar Expedientes de Reducción Temporal de Empleo (ERTE), como recientemente ha hecho la empresa de alimentación Burger King. El ERTE implica un despedido temporal, es decir, la salida del trabajador de la empresa es limitada en el tiempo y se puede producir por un descenso persistente de los ingresos dentro de la compañía. Tras un período, el trabajador vuelve a su puesto de trabajo exceptuando los que tienen contratos temporales.

Sin embargo, a pesar de estar cerrada la central de Inditex en Arteixo (Galicia), desde el almacén de Madrid se siguen enviando pedidos a domicilio. Así lo ha confirmado una circular enviada por los trabajadores de Zara, donde critican la situación del personal de almacén que trabaja hasta la madrugada:

Publico esta información pq tengo una conocida q trabaja alli y tiene miedo al despido si lo publica ella misma. Dicho esto, es intolerable, inadmisible e intendeble que deban de trabajar!Todos los españoles preocupados y en cuarentera y al sñ Amancio Ortega como si nada #inditex pic.twitter.com/zxsHiTcCwO — Mireia MF (@Miireiia_mmf) March 17, 2020 Yo también trabajo en mensajería,ya sabes que nuestra prioridad son hospitales, farmacias etc.y también sabes que no hay día que no nos llevemos un bronca porque alguien quiere su puñetero pedido de Zara antes que nadie — Luis Bridge (@pepeluispuente) March 15, 2020

Inditex pierde más de 21.300 millones

Amancio Ortega, el dueño de Inditex, no es solo el hombre más rico de España, también es el sexto más rico del mundo. Pero desde que comenzó el brote de coronavirus, su patrimonio ha empezado a sufrir las consecuencias.

Ortega yaen la bolsa. Además, aparte de ser dueño de Inditex, es el mayor accionista a título individual de Enagás (Empresa Nacional del Gas) y sus acciones en ambas compañías se han desplomado un 35%. Si al final de este trimestre —el primero del ejercicio fiscal 2020— se reducen las ventas, este hecho se convertiría en algo histórico porque nunca han empeorado tanto los datos en comparaciones interanuales desde que se conocen registros.