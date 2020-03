Dos horas para conseguir tabaco en Madrid: "¡Esto es peor que la guerra de Vietnam!"

Ainhoa espera a las puertas de la expendeduría nº1 de Pinto, una localidad al sur de Madrid, con un chihuahua entre sus brazos. Es la siguiente en entrar: "La gente lleva esperando dos horas para conseguir tabaco" dice con voz airada, y ante el miedo de quedarse sin su Marlboro, ella también se ha puesto a la cola.

Como Ainhoa, decenas de personas esperan su turno respetando la distancia de seguridad con un metro de separación entre unos y otros. "Al final va a pasar como con el. La gente se lo va a llevar y nos vamos a quedar sin nada", explica uno de los clientes.

El Gobierno de España ha declarado estado de alarma y con ello, el cierre de la mayoría de comercios del país. Desde el 14 de marzo todos los comercios de la comunidad deben permanecer cerrados al igual que restaurantes, bares y locales nocturnos.

La aplicación del estado de alarma supone restringir el cierre de casi todos los establecimientos, el libre movimiento de los ciudadanos y también limitar o racionar el uso de servicios o requisas temporales de todo tipo de bienes. Asimismo, el Estado puede ocupar temporalmente industrias y locales durante 15 días, período que podría ser prorrogado si así lo considera el Congreso de los Diputados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid declaró en una comparecencia pública a última hora de la tarde del 13 de marzo que tanto farmacias, tiendas de alimentación como quioscos quedarían abiertos al público. De estancos no se dijo nada.

Pero sí lo hacían en la nota de prensa lanzada previamente por la propia Comunidad durante esa misma mañana: "La orden de la Consejería de Sanidad tampoco afecta a comercios minoristas de alimentación y. En concreto, podrán permanecer abiertas las fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías, farmacias, gasolineras,, quioscos y supermercados, entre otros".

Ante este desconcierto, muchos ciudadanos han salido despavoridos para comprar sus previsiones, y entre ellas, sus paquetes de tabaco.

Juana es la dueña de uno de los estancos que se ha visto afectado por la gran afluencia de personas en los últimos días: "Yo no he visto nada ni ayer ni hoy porque estamos desbordados. No tengo constancia de que lo hayan comunicado. Los compañeros de otras localidades y yo estamos en contacto para saber qué va a pasar y ninguno sabemos nada" confirma a Sputnik, "este mediodía hemos visto una noticia en la televisión que decían que ni los estancos ni los quioscos se cierran, pero esto no lo ha dicho Comisionado, que es el que nos manda cuándo se tiene que cerrar".

Una joven interrumpe nuestra conversación: "¿Entonces no vais a cerrar?","¡no, ni mañana ni pasado! Mañana abrimos porque no tenemos comunicación", concluye Juana.

"Dependemos del Estado"

Muchos ciudadanos no entienden la decisión de dejar abiertos los estancos y se ha convertido en objeto de críticas entre los usuarios pues consideran que esta medida solo beneficia al Estado:

Te aseguro q el porcentaje de beneficios q va a obtener mi jefe estos días superará sus sueños más húmedos, y trabajo en uno de ls estancos con más ventas de españa. Esto está siendo su agosto, para él y el estado. No lo hacen por la ansiedad de la gente lo hacen por pasta — Makore2105 (@makore2105) March 13, 2020 Los estancos son productos de primera necesidad??? Desde cuándo se fomenta fumar?? Sinceramente creo que el tabaco no es un producto de primera necesidad .....

Pero como es un negocio que os da beneficios entonces si.... — Alberto cantos (@acantosramon) March 14, 2020​

"Nosotros dependemos del Estado. Dependemos de dos Ministerios y aunque quisiéramos cerrar no podemos. Ellos nos marcan las pautas de cuándo se tiene que cerrar y las horas y qué días. Nosotros no podemos hacer nada", afirma Juana.

La dueña del estanco nos explica que no es posible dar una cifra exacta de cómo han aumentado sus ventas en estos últimos días, pero que de seguro son más altas en comparación con otras fechas: "¿Tú estás viendo esto? ¡Esto es peor que la guerra de Vietnam!" explica con asombro, "hay mucha más gente que otros días, la pautamos para que no se acumulen y respetar las medidas de seguridad".

Asimismo, el dueño de la expendeduría nº1 de Pinto dice: "No sabemos si vamos a tener suficientes paquetes de tabaco. De momento este fin de semana hemos tenido bastante y hemos podido vender, pero a partir de hoy lunes, como, tendremos que ir nosotros a por el tabaco", explica a Sputnik.

La Unión de Estanqueros por su parte emitió una circular el pasado 11 de marzo explicando cómo debe comunicarse al Comisionado un cierre por motivo del coronavirus en caso de que en una zona determinada se obligase al mismo. Según lo comunicado por el Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT), debería utilizarse el procedimiento de comunicación de cierre por enfermedad alegando motivos sanitarios. Este procedimiento supone avisar al organismo como muy tarde, dos días después de cerrar.