"Quédate en casa", una orden que en Madrid no ha sido fácil de cumplir

"Quédate en casa" se pide por televisión, radio, redes sociales y anuncios digitales desplegadas por algunos puntos de Madrid. Es una solicitud sencilla, pero que para algunos ha resultado difícil de acatar.

La paralización de la ciudad se inició el viernes, 13 de marzo, apenas horas después de que el presidente, Pedro Sánchez, anunciara el estado de alarma, que le permitirá al gobierno desde limitar la circulación de personas, racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, hasta intervenir transitoriamente industrias, fábricas y locales.

Tras el anuncio presidencial, los comercios empezaron a bajar las persianas. En la calle Goya dos dependientes que cerraban su tienda de cosméticos decían:

"Cerramos. No sabemos hasta cuándo, pero en todo caso, esto es mejor a que siga propagándose la enfermedad".

Un dependiente de otra gran cadena cosmética confesaba con un poco de preocupación:

"No sabemos qué va a pasar con nosotros. Cuando termine mi turno revisaré el teléfono para ver qué nos dicen los jefes. Me imagino que no nos echarán porque nosotros no tenemos la culpa de que sucedan eventos de fuerza mayor. Pero para eso, supongo, estarán los fondos europeos, para ayudar en momentos como estos".

El dueño de un kiosko de esa misma avenida, ve con pesimismo el futuro económico que se vislumbra para el país:

"Yo me jodo, simplemente me jodo. Pero, para mí, que esto es un plan de exterminio de la población. Yo no sé quién lo hizo. Igual no me hagas caso porque yo soy muy bruto y si me pongo a hablar, me vengo arriba".

Para la mañana de este sábado, 14 de marzo, ya todos los comercios de la ciudad habían bajado sus persianas. En muchos de ellos se colocó un cartel anunciando el cierre temporal debido a la propagación del coronavirus a lo largo y ancho de España.

A partir de ahora, lo único que permanecerá abierto en Madrid, y en gran parte del país, serán los supermercados, las farmacias, las estaciones de servicio y los kioskos.

"Hay que cumplir lo que nos piden"

A las 10 de la mañana del sábado, 14 de marzo, un trabajador de un supermercado recibía la nueva mercancía con la que repondrían los anaqueles.

“La compra ha sido muy impulsiva y masiva. La gente se lanzó al supermercado a comprar mucha cantidad de todo, incluso de alimentos perecederos que en dos o en tres días no se podrán comer porque se dañarán, pero igual se lo llevaban. Muy impulsivo todo. Cada vez que sale alguien a declarar por la televisión, la gente se vuelca al supermercado".

Roberto, el joven que le despacha, estaba desde las 4:30 de la madrugada distribuyendo mercancía por varios supermercados de Madrid.

Calles vacías en Madrid por coronavirus © Sputnik / Karen Méndez

Parques infantiles de Madrid cerrados por coronavirus © Sputnik / Karen Méndez

Parada de autobús en Madrid © Sputnik / Karen Méndez

Reposición mercancía supermercado en Madrid © Sputnik / Karen Méndez

Tiendas en Madrid anuncian cierre "Yo me quedo en casa" © Sputnik / Karen Méndez

Madrid sin gente © Sputnik / Karen Méndez 1 / 6 © Sputnik / Karen Méndez Calles vacías en Madrid por coronavirus

Dice que, al igual que antes, la distribución se realiza de forma diaria, solo que ahora llevan más mercancía en el camión.

"Ahora estamos prácticamente desbordados porque, obviamente, con la situación que hay la gente piensa que se va a quedar sin alimentos, pero comida va a haber porque las plataformas logísticas están llenas de alimento. No hay ninguna vacía, así que no habrá desabastecimiento. Lo que tiene que hacer la gente es seguir haciendo sus compras normales, como las hacían antes, día a día, sin aglomerarse”.

Al terminar de declarar, Roberto sigue descargando el camión no sin antes hacer un llamado:

"Hay que tener un poco de conciencia. Lo que nos están pidiendo hay que cumplirlo. Lo que no puede ser es que se cierren los colegios y estén los parques llenos de gente".

Lo que decía Roberto era una realidad que cualquiera podía constatar.

Este sábado 14 de marzo, hasta las 2:00pm, en las calles aún se veía a jóvenes trotando, a turistas deambulando y a familias paseando como si fuera un fin de semana normal. En el parque El Retiro se podía apreciar a personas ejercitándose, meditando, tomando el sol.

“También necesitamos vitamina D. Lo que hay que hacer es tomar medidas y mantener distancia entre nosotros y ya" sostenía una pareja mientras se ejercitaba.

Otros esposos que paseaban tomados de la mano por el parque decían:

"Si ahora en un rato toman la decisión de prohibir que la gente salga a la calle, la aceptaremos, aunque no nos guste o no estemos de acuerdo, pero hay que plegarse a esa decisión".

Apenas unos minutos después, el gobierno prohibió la circulación de todas las personas, a menos que fueran a comprar comida, medicinas o ir a sus trabajos (siempre y cuando no pudiera hacerlo desde casa).

El Ayuntamiento de Madrid también ordenó el cierre de todos los parques, entre ellos, El Retiro, que a partir de ahora será vigilado por la policía para que nadie vuelva a ingresar.

Y mientras el país se paraliza para intentar frenar la expansión del coronavirus, la gente se reinventa y se ingenia mil y un formas para pasar los días en casa.

Cantantes y músicos, como el Kanka, James Rhodes, Rozalén y otros más, dan conciertos gratuitos on-line por sus redes sociales, algunos de ellos reunidos en el festival llamado Cuarentena Fest.

Los museos ofrecen visitas virtuales gratuitas, movimientos de documentalistas han liberado sus piezas audiovisuales para que todos los que quieran puedan disfrutarlas durante estos tiempos de ocio, recreadores organizan cuentacuentos infantiles por instagram, fotógrafos comparten sus instantáneas con el, madres han utilizado ese mismo nombre para incentivar a los niños y niñas encerrados en casa a hacer manualidades y colgarlas en las ventanas para que otros pequeños puedan verlas, otras madres han aprovechando los chats del salón para drenar sus angustias y compartir consejos. También, tres hoteles de la capital han ofrecido sus instalaciones para transformarlos en hospitales y así poder atender a los pacientes menos graves contagiados con el COVID-19 , corresponsales españoles que viven en China y cubrieron la crisis del coronavirus en ese país dan aliento a sus colegas en España, se han organizado caceroladas todos los días a las 22 horas en homenaje a los trabajadores del sistema público de salud, y la gente ya no se pregunta tanto "¿qué pasará?", sino que empiezan a prometerse planes para