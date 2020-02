El 'Darth Vader' de Vox: ¿cómo el partido conquista a los 'millenials'?

En la cuenta oficial de Vox en Instagram se puede leer una descripción que les define: "La España Viva". Aunque ellos no se definen como tal, el partido es considerado por muchos como la 'ultraderecha española'. Vox duplica las interacciones de sus publicaciones en relación con el resto de partidos. Especialmente en Instagram, la red favorita de los millenials, con una ratio global de engagement— compromiso, identificación o participación con la comunidad de simpatizantes— ocho veces mayor que la de Ciudadanos o siete veces más que la de Unidas Podemos.

¿Cuál es el secreto?

Según un estudio realizado por la empresa de marketing digital Hadoq, la estrategia del partido se basa en el microtargeting, una técnica cada vez más demandada por los partidos políticos que consiste en focalizar el mensaje en un sector determinado de la población y fragmentar ese sector en pequeños microperfiles para determinar el mensaje y ser mucho más preciso.

"Como en el marketing tradicional, hay que segmentar la posible clientela. Vox ha sabido personalizar bien su mensaje en contenidos simples y concisos que se apoyan en imágenes", declara Isaac Hernández, experto en marketing político. Asimismo, un estudio realizado por la agencia de marketing Internet República afirma que "su estrategia se basa en fotos muy cuidadas y una periodicidad elevada de publicación".

Manuel Mariscal, vicesecretario de comunicación de Vox, ha asegurado en una entrevista para Sputnik que el secreto está en "observar lo que los seguidores esperan de nosotros".

"El éxito de Vox en Instagram tiene mucho que ver con el mensaje que se transmite en su cuenta. Muchos jóvenes están hartos de que, desde los medios de comunicación tradicionales, desde otros partidos y desde los altavoces de los 'progres', se persigan sus valores y se critique su amor a España. Y han encontrado en la cuenta de Vox a líderes políticos con los que se identifican en la defensa de sus convicciones", añade, "paralelamente a eso, desde el equipo de comunicación de Vox, en donde casi todos son jóvenes, se aporta creatividad para trasladar ese mensaje, adaptándolo al estilo de Instagram".

Mariscal confiesa que su mensaje es el mismo en todo el país: "No cambiamos el discurso dependiendo del lugar o el momento". Además, a la hora de hacer publicaciones promocionadas, "buscamos el modo de ser más eficaces con los pocos recursos económicos de los que disponemos".

"Somos el partido que menos invertimos con diferencia", explica Manuel Mariscal

Rafael Bardají: ¿el Steve Banon español?

En su imagen de perfil en su cuenta de Twitter aparece Darth Vader. Su persona se mantiene en la sombra y sus comparecencias públicas son escasas. Rafael Bardají es actualmente miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox y para muchos el ideólogo de su éxito, de ahí que sea conocido como el Darth Vader de la política. Según declaró Bardají en una entrevista recientemente, fue una persona del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) quien le puso ese apodo cuando trabajaba para el Ministerio de Defensa en la época de José María Aznar (Partido Popular), expresidente de España durante 1996 y 2004.

Precisamente con Aznar ha mantenido estrechos vínculos desde que éste comienza su andadura como presidente, donde destacó por ser uno de los asesores para la intervención de España en la guerra de Irak. Asimismo, Bardají fue director de política internacional de la Fundación FAES hasta 2016, un think-tank promovido por el expresidente español y el impulsor de la organización sionista Friends Of Israel Initiative, también junto a Aznar.

Algunos no han dudado en comparar el trabajo de Bardají con el de, el controvertido ex asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha creado la organización The Movement reuniendo a grupos nacionalistas populistas y económicos de derecha en Europa para luchar contra los gobiernos de la Unión Europea y sus estructuras políticas.

Lo que sí está confirmado es que han mantenido varias reuniones juntos. Como hizo público VOX en su página oficial el 10 de abril de 2018, Bannon declaró que es "muy importante que en España haya un partido basado en la soberanía e identidad del pueblo español, y que esté listo para defender sus fronteras". Esta declaración se produjo tras varias reuniones con Bardají.

No obstante, para Mariscal, el único diseñador de comunicación de Vox es Santiago Abascal: "Él ha sido el verdadero artífice de Vox. En todo este tiempo ha tenido la suerte de contar con personas, como Rafel Bardají, y otros muchos que han aportado visiones de cómo poder diseñar la comunicación de Vox. Aunque he de decir que el sentido común y el patriotismo no necesitan de grandes campañas de marketing para llegar a los ciudadanos".

"Bardají ha tenido un papel más influyente en otros campos dentro de Vox", asegura Mariscal

"En cuanto a Steve Banon, no le conozco personalmente, pero me he interesado por su trayectoria y su papel en lograr, a través de Breitbart News y la campaña electoral de Trump, romper el discurso único del establishment en EEUU. Algo que en España hemos conseguido con Vox", subraya, "hasta la llegada de Vox muchas de las cosas normales que se decían en los hogares españoles, jamás las escuchábamos en los medios de comunicación ni en el Congreso".

Por todos estos motivos, para muchos teóricos Vox es actualmente el partido español más inteligente gestionando las redes, aunque para el vicesecretario de comunicación del partido ha sido cuestión de necesidad: "Durante mucho tiempo, Vox no tuvo acceso a los medios de comunicación tradicionales. Desde que se fundó el partido (2015) hasta las elecciones andaluzas (2018), donde obtuvimos 12 diputados autonómicos, si queríamos llegar a los españoles, teníamos que ser nosotros mismos nuestro propio medio de comunicación.en el uso de las redes sociales. Eso hace que, a la hora de actuar, pensamos antes en cómo comunicarlo en las redes sociales que en los medios tradicionales.

El grado de interacción que tienen con los usuarios, es mucho mayor que la del resto de partidos. Eso ha llevado a ser objetivo de estudio para numerosas tesis e investigaciones, lo que a Mariscal parece no agradarle mucho: "En realidad me gustaría que no fuese así. Noto que otros partidos empiezan a copiarnos los estilos. En fin, como se suele decir, el plagio es la forma más sincera de alago", concluye.