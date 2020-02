"El machismo mata más que el coronavirus": nueva campaña estudiantil en España

"El coronavirus no ha causado ni una sola víctima mortal en España, pero cada día aparece en primera plana en los medios". Así concluye la nueva campaña viral creada por dos estudiantes de la escuela de creatividad Brothers ubicada en Madrid bajo el hashtagh #ElMachismoEsUnVirus.

Dos estudiantes han creado este trabajo artístico con el objetivo de visibilizar los asesinatos por violencia machista contando detalles de los últimos sucesos ocurridos en España. Los creadores, dos alumnos de 25 y 27 años, decidieron escoger las portadas de los 10 periódicos más populares del país y recrearlas con hechos reales de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

A primera vista, parece que lo que se quiere narrar son las muertes a causa del coronavirus. Pero a medida que se va leyendo el texto, se observa que la noticia no es real, y que donde de verdad se está poniendo el foco es en las: "Una mujer con dos hijos, víctima del coronavirus en España. La mujer, natural de Toledo, ha muerto mientras sus hijos lo veían todo. Pero tranquilo, no ha sido el coronavirus, ha sido su marido y padre de los niños quien la asesinó. 11 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, pero apenas se habla de ello. El coronavirus no ha causado ni una sola víctima mortal en España, pero cada día aparece en primera plana en los medios".

Los autores de esta obra son Nacho Pérez (Alicante) y Marcos Noguero (Madrid). Después de graduarse en publicidad y relaciones públicas, decidieron estudiar el curso de creatividad integral en la escuela Brother Madrid. En un ejercicio de clase sobre concienciación surgió la idea:

"Elegimos el machismo por el número tan elevado de víctimas que llevábamos en muy pocos meses. Ponerlo en formato portada de periódico y con titulares referentes al coronavirus fue para llamar la atención y que la gente se parara a leer una noticia falsa pero que despierta el interés de cualquiera y luego darle la vuelta y hablar de casos reales de asesinadas por violencia de género", explica a Sputnik Nacho Pérez, uno de los creadores de la campaña.

Consagrada la idea, pegaron los carteles en diferentes puntos urbanos de Madrid y grabaron las reacciones de la gente que se paraba a leerlo. "El objetivo era tener repercusión y hacer ver a la gente que a veces somos demasiado 'dependientes' de lo que nos medios nos dicen qué es lo importante.

Sin querer quitar importancia al coronavirus que es un tema que consideramos que hay que tener en cuenta, de momento, en nuestro país,. Nosotros pensamos que desde los medios se puede hacer mucho más y educar a la ciudadanía para que esto no siga pasando".

Diferentes artistas e influencias españolas han compartido sus creaciones, entre ellas @desahogada con 120 mil seguidores; en Instagram Aitana Ocaña, con 2,2 millones de seguidores y Lola Indigo, con 750 mil.

"No esperábamos que iba a tener tanto éxito. Lo pensamos como una acción en la calle para ver las reacciones de la gente y, aunque pusimos un hashtag para ver las opiniones y seguir si alguien nos compartía, lo que se hizo viral fue la imagen y no el hashtag", explica Nacho.

Independientemente de la calificación, es indiscutible que han cumplido su objetivo: concienciar a la población. "No nos evalúan como tal, pero con la repercusión que está teniendo nos quedamos más que satisfechos", concluye Pérez.