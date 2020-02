El Gobierno de España cesa al director de la Agencia EFE

Según Garea, la decisión del cese se la comunicó el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver el día 15. Garea llevaba 19 meses en el cargo y fue elegido para el cargo en julio de 2018, justo cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa como presidente del Gobierno.

"El pasado sábado el secretario de Estado de Comunicación me trasladó la decisión del presidente del Gobierno de proceder a mi destitución como presidente de la Agencia EFE", ha explicado Fernando Garea en la misiva, donde recuerda unas palabras que dijo con motivo del 80 cumpleaños de EFE: "Una agencia de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno. Repito y subrayo porque es oportuno". "En esta despedida, me reafirmo en que, como dice el estatuto de la redacción, EFE esen su conjunto", ha subrayado.

Garea nació en Madrid en 1962 y ha trabajado en periódicos como Diario 16, El Mundo, Público, El País o El Confidencial, además de colaborar en programas de radio o televisión. El exdirector de la Agencia ha indicado en la carta que ya ha dado orden para elaborar informes sobre la situación económica de la empresa pública, la de personal, la jurídica, la de redacción y la comercial, para su entrega a la sucesora.

También ha comentado la "profunda renovación" que ha intentado llevar a cabo desde su elección, que se ha saldado con novedades como la creación de Efeminista, el Plan de Igualdad, el Consejo de Redacción, la modernización de la imagen de la agencia en redes sociales con un cambio radical de su proyección, la rentabilidad económica y de marca del documental de los 80 años, los acuerdos con agencias internacionales, la implantación de contenido multimedia y proyectos como el de periodismo automatizado.

"Desde que llegué al cargo en julio de 2018 constaté que era necesaria una renovación de EFE", asegura Garea.

"Hay que sortear las penurias económicas de los medios a los que servimos, la fortaleza de los competidores, los recortes de patrocinios de empresas y los problemas de mercados internacionales como el latinomericano, el principal de EFE", afirma.

Le sucederá en el cargo la periodista de El País Gabriela Cañas. Cañas era actualmente la subdirectora de la Escuela de Periodismo UAM-El País. Fue corresponsal en Bruselas y en París con el diario del grupo Prisa. Cañasen época del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero. Será ladespués de 80 años de vida.

EFE es la primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo. Está presente en 180 ciudades de 120 países y distribuye casi tres millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, fotografía, audio, vídeo y multimedia, que llegan diariamente a más de dos millares de medios de comunicación a escala global.