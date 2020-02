Comienza el juicio a un actor español por "cagarse en Dios" en Facebook

Se trata de una denuncia, que presentó una Asociación de Abogados Cristianos contra el actor por cuatro mensajes publicados en su perfil de la red social en el 2017 en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres por la que denominaron como procesión del coño insumiso, que recorrió calles de Sevilla en la que portaron una gran vagina por el centro de la ciudad andaluza. Dos de los comentarios de Toledo han quedado descartados por el juez.

"Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso. Muy buenas y muy españolas tardes", escribió el Willy Toledo en su perfil.

El actor fue llamado a declarar en tres ocasiones, pero el actor no acudió a las dos primeras citaciones por considerar que no había cometido delito, sino que había "ejercido su libertad de expresión". El abogado del actor también aseguraba que le sorprendía que todavía en este país se criminalice "lo que se piensa y se dice".

La organización pide 22 meses de multa mientras la Fiscalía, por su parte, y su defensa piden su absolución por estos hechos, al situarlos en el marco de la libertad de expresión.