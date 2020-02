Detienen al exdirector de la mexicana Pemex en España

La Fiscalía General, que encabeza Alejandro Gertz Manero, "confirma detención por parte de autoridades españolas de Emilio 'L' en aquel país", publicó la institución federal en su cuenta de la red social Twitter.

El fiscal general dijo en una entrevista con el noticiario nacional Radio Formula que la detención de Lozoya con fines de extradición fue en la ciudad española de Málaga (sur).

"Ahora comenzará el litigio para traerlo a México", dijo Gertz Manero.

Las autoridades judiciales mexicanas buscaban a Lozoya desde el año pasado por ofrecer información falsa en su declaración patrimonial, al omitir en varias ocasiones una cuenta bancaria.

Varias investigaciones independientes de organizaciones anticorrupción revelaron, con base en datos de la fiscalía de Brasil que Lozoya habría recibido sobornos de varios millones de dólares de parte de la constructora Odebrecht a cambio de contratos, según confesiones "premiadas" hachas por gerentes de la constructora del país sudamericano.

Lozoya fue detenido "por la una unidad de la policía española especializad en fugitivos", dijo Gertz Manero en otra entrevista con el noticiario nacional Imagen.

"Es una historia muy complicada y larga, desde que este individuo huyó por una filtración, cuando estábamos a punto de la detención", dijo el alto funcionario federal.

El fiscal recordó que las autoridades mexicanas lograron primero la detención de su madre en Alemania, en julio del año pasado, y que ella regresó a este país "sujeta a proceso", en libertad condicional.

"Las autoridades española nos avisaron que se había producido la detención de este individuo en la madrugada [hora de México], y nos pidió discreción, pero la información se filtró en España y tenemos la confirmación de que está detenido", relató Gertz.

Las autoridades mexicanas no tenían información de Lozoya "hasta el día de ayer", precisó.

El extitular de la petrolera por poco más de tres años, durante la administración anterior de Enrique Peña Nieto (2012- 2018), "anduvo moviéndose de un lado para otro en Europa, eso complicaba mucho; porque en cada país, aunque no haya fronteras, la policía de un país no intervine si no tiene convenios" con el país que requiere a un fugitivo.

En julio pasado, Lozoya negó los presuntosde parte de Odebrecht para otorgar contratos de Pemex.

Según la constructora los sobornos fueron acordados durante la campaña electoral de Peña Nieto, según una investigación de la organización independiente Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad.

En diciembre de 2016, tres gerentes de Odebrecht, relacionados con contratos en México, confesaron a la fiscalía brasileña que habían utilizado empresas offshore, con cuentas bancarias en paraísos fiscales para las transferencias a Lozoya.

El exfuncionario petrolero también está acusado de otros delitos de compraventa de activos de Pemex con sobreprecios.