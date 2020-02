El presidente de Cataluña recurre su condena a inhabilitación

"El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este 4 de febrero ante el Tribunal Supremo, a través de sus representantes legales, un recurso de casación en contra de la sentencia por desobediencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña [TSJC] el pasado mes de diciembre", informó el Gobierno catalán en un comunicado.

El pasado 19 de diciembre, el TSJC declaró a Torra culpable de desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC) española al negarse a retirar unas pancartas con mensajes independentistas de edificios públicos durante la campaña electoral previa a lasdel 28 de abril.

"No cumplí. Dicho de otra manera, sí, desobedecí", admitió el presidente de Cataluña durante su juicio, que tuvo lugar en la sede del tribunal catalán en Barcelona el pasado mes de noviembre.

En un escrito, la defensa de Quim Torra expone una docena de motivos en los que se basa este recurso, que principalmente alega la "falta de imparcialidad" de la Junta Electoral Central y el tribunal que le juzgó, que achacan al posicionamiento político del presidente a favor de la independencia de Cataluña.

El presidente alega en el documento remitido al Supremo, de más de 300 páginas, que tanto la causa judicial contra su persona como el consecuente juicio oral tuvieron el objetivo de apartarle de su posición a cargo del Gobierno de Cataluña.

"Estamos ante decisiones que, revestidas de resoluciones administrativas y judiciales, no han pretendido sino apartar ilegal e ilegítimamente al M. H. Sr. Quim Torra i Pla de los cargos que democráticamente ostenta", expone la defensa.

El escrito subraya una "clara intencionalidad política" en las resoluciones judiciales derivadas de esta causa y denuncia la "imparcialidad" de los magistrados, cuyo veredicto consideran "predeterminado".

"Tanto los denunciantes, que actuaban a instancias de sus adversarios políticos, como el Tribunal llamado a instruir y enjuiciar a mi mandante, no han guardado la más mínima apariencia de imparcialidad", denuncia la defensa del líder independentista.

Ente el resto de motivos para impugnar la condena se encuentran varias supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales del presidente catalán durante el proceso judicial.

"Que este juicio no ha contado con las garantías necesarias me parece obvio. También me parece obvio que este no es un tribunal imparcial", aseguró el líder catalán durante su turno de última palabra ante los jueces el pasado noviembre.

Este recurso llega pocas horas antes de agotar el plazo de quince días que el Tribunal Supremo concedió a la defensa de Torra para efectuar el procedimiento, que corresponderá valorar al alto tribunal con sede en Madrid.

A partir de ahora, el tribunal cuenta con varios meses de margen para decidir si admitirá o no el trámite del recurso, algo que coincide con el reciente anuncio de elecciones en Cataluña por parte del líder independentista.

Quim Torra declaró el fin de la legislatura capitaneada por los partidos independentistas y anunció que habrá elecciones tras la aprobación de los presupuestos de la región, algo que sitúa los próximos comicios en el mes de mayo, como muy pronto.

Según apuntan los medios españoles, la defensa de Torra optó por presentar el recurso lo más tarde posible para evitar que una posible inhabilitación le expulse del cargo antes de la nueva cita electoral, permitiéndole así finalizar su mandato.