‘Igor El Ruso’, condenado en España a 21 años de cárcel

Además, tendrá que indemnizar con 82.618 y 26.605 euros a cada una de las víctimas y con 7.596 euros al Hospital Comarcal de Alcañiz por el importe de la asistencia sanitaria prestada. Estos tres delitos los cometió el 5 de diciembre de 2017 en Albalate del Arzobispo (Teruel).

Según la sentencia, hecha pública durante la mañana del 3 de febrero, la condena se reparte en nueve años por cada una de las tentativas de homicidio y en tres años por la tenencia ilícita de armas. Este ciudadano serbio de 43 años se encontraba escondido aquel día de 2017 en una casa de Albalate del Arzobispo. Cuando el dueño del inmueble y un cerrajero —Manuel A. R. y Manuel M. G., respectivamente— accedieron a la propiedad, Feher disparó varias veces, tal y como expuso en una de las jornadas del juicio. También admitió que introdujo un arma en España de forma ilegal.

El tribunal ha argumentado en el auto que tanto los hechos considerados probados como la pena impuesta son debidos al reconocimiento expreso que el procesado hizo de los hechos durante el acto del juicio, corroborando los elementos probatorios y testificales y mostrando su conformidad con las conclusiones del Ministerio Fiscal. Según han relatado, Feher salió de la casa al escuchar ruidos en el interior y oír gritos del propietario preguntando si había alguien en el interior. Inmediatamente después, disparó, hiriendo el codo de Manuel F. G., que se abalanzó sobre el procesado. Forcejearon y consiguió huir. Entonces, Feher notó la presencia del propietario y le disparó dos veces. Uno de los proyectiles le alcanzó. Todos consiguieron marcharse, a pie o en coche. Feher huyó campo a través.

Fugitivo en Italia

Los magistrados vieron improcedente rebajar la condena a seis años, como había solicitado la defensa, ya que "la producción del delito no fue completa y no alcanzó el grado de consumación por causas ajenas a la voluntad del procesado" y valoraron que "la destrucción del bien jurídico fue grave y su acción generó un grave riesgo por el medio empleado". De esta manera, la sentencia reduce en veintidós meses lo que pedían la Fiscalía y la acusación particular, aunque queda lejos de los 14 años y medio que pedía el abogado de Feher.

Comienza el juicio a Igor el Ruso en cabina blindada para garantizar la seguridad de los asistentes.



​En la sentencia se aprecian como circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal que se ejecutara con abuso de superioridad y que, aprovechando las circunstancias de lugar y tiempo, se debilitara la defensa de las víctimas. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a presentarse en el plazo de 10 días.

El fallo llega después del primer juicio a 'Igor El Ruso', que declaró encerrado en una cabina blindada (nunca se había utilizado antes un método así de seguridad en la provincia de Aragón). La próxima primavera, este ciudadano serbio volverá a ser juzgado en relación a un triple crimen en Andorra (otra localidad de Teruel) que cometió varios días después. Entonces asesinó a un ganadero y a dos guardias civiles. El condenado era uno de los fugitivos más buscados en Italia por el presunto asesinato de otras tres personas.