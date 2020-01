El Parlamento de Cataluña inicia los trámites para relevar a Torra como diputado

El secretario general de la cámara catalana, Xavier Muro, presentó este 27 de enero un escrito ante el órgano rector del Parlamento constatando la recepción de dos requerimientos por parte de la Junta Electoral Central (JEC) y la Junta Provincial de Barcelona en los que se interesa por la retirada de las credenciales de Torra como diputado tras la decisión del Supremo.

"Una vez consultada la Junta de letrados, informo a la Mesa de que el auto del Tribunal Supremo y el nuevo acuerdo de la JEC modifican la situación que hasta ahora permitía argumentar en favor de la no ejecución del acuerdo de la JEC del pasado 3 de enero", señala el escrito.

El pasado 3 de enero, la JEC decidió retirar la condición de diputado a Torra al entender que concurría una causa de "inelegibilidad sobrevenida" después de que el presidente catalán fuese condenado a año y medio de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras negarse a retirar simbología independentista de edificios públicos en periodo preelectoral.

Torra se negó a acatar la inhabilitación en todo momento, incluso después de que el Tribunal Supremo denegase el recurso en el que pedía su suspensión cautelar.

"Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y lo votó el Parlament", dijo Torra el 23 de enero tras conocer la denegación del recurso.

Sin embargo, la puesta en marcha de los trámites por parte de los letrados de la cámara para ejecutar la inhabilitación abre un escenario de incertidumbre.

En las próximas horas, la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña deberá decidir si mantiene o no a Torra como diputado.

Según señalan medios locales, el partido conservador JxCAT, al que pertenece Torra, intenta presionar a sus socios progresistas de ERC para que adopten la determinación política de desoir la inhabilitación.

El Parlamento de Cataluña celebrará un pleno esta tarde para debatir cuestiones presupuestarias y ahí se sabrá si el presidente de la cámara, Roger Torrent (ERC), permite o no a Torra participar en la votación como diputado.

La retirada del acta de Torra como diputado encierra también un debate sobre su legitimidad como presidente catalán, ya que el Estatuto de Cataluña establece que el jefe del Ejecutivo autonómico debe ser elegido entre los miembros del Parlamento regional.

Los partidos de la derecha española argumentaron en las últimas semanas que la inhabilitación como diputado impide a Torra seguir ejerciendo como presidente autonómico.

No obstante, la norma no especifica si el presidente debe ser diputado durante toda la legislatura o si basta con que lo sea en el momento de su investidura, por lo que la decisión de cesarle o no ahora mismo recae en el Parlamento de Cataluña, que ya le reiteró su apoyo recientemente.