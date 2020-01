La Junta Electoral da 48 horas al Parlamento de Cataluña para relevar a Quim Torra

En concreto, el requerimiento pide a Torrent "que de forma inmediata proceda a dar cumplimiento a lo acordado por esta Junta Electoral Central con fecha 3 de enero de 2020, realizando a tal fin todos los trámites necesarios para hacer efectiva la pérdida de la condición del diputado don Joaquim Torra".

De forma paralela, la Junta Provincial de Barcelona también le otorgó 48 horas a Torrent para relevar a Quim Torra.

Estos dos requerimientos llegan después de que el Tribunal Supremo de España rechazara el recurso presentado por el presidente catalán contra la decisión de la JEC de inhabilitarle como diputado autonómico por una causa de "inelegibilidad sobrevenida" tras su condena por desobediencia.

Esta circunstancia reavivó el debate acerca de las posibles implicaciones de la inhabilitación sobre su posición como presidente catalán, ya que el Estatuto de Cataluña establece que el jefe del Ejecutivo autonómico debe ser elegido entre los miembros del Parlamento regional.

No obstante, la norma no especifica si el presidente debe ser diputado durante toda la legislatura o si basta con que lo sea en el momento de su investidura, por lo que la decisión de cesarle o no ahora mismo recae en el Parlamento de Cataluña, que ya le reiteró su apoyo recientemente.

Después de que el Tribunal Supremo decidiera mantener la inhabilitación, los partidos de la derecha española pidieron al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dejar de reconocer a Quim Torra.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez dejo claro que, a sus ojos, Torra sigue siendo presidente de la Generalitat de Cataluña sea o no diputado en la cámara autonómica.

Por su parte, Quim Torra reaccionó a la decisión del Supremo afirmando que no solo seguirá siendo el jefe del Ejecutivo catalán, sino que también seguirá siendo miembro del Parlamento, ya que se niega a acatar la inhabilitación.