Reeligen a Miquel Iceta como líder de los socialistas catalanes para "recoser el país"

Una de les meves prioritats com a Primer Secretari ha estat, i seguirà sent, una aposta clara pel retrobament entre catalans.



Jo no vull que ningú hagi d'amagar o dissimular que és socialista. Que ningú hagi d'amagar o dissimular les seves idees.#14èCongrésPSC pic.twitter.com/rD7H7JmnsS