Independentistas catalanes no permitirán la investidura de Pedro Sánchez antes de enero

BARCELONA (Sputnik) — Los independentistas catalanes de Esquerra Republicana (ERC) no permitirán la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, antes del mes de enero, tal como pretendían los socialistas españoles.

"El posible acuerdo tendrá que ir a enero, porque vemos complicado avanzar en los próximos días. Las posiciones están alejadas y hace falta que el PSOE reconozca el conflicto político y acceda a constituir una mesa de negociación cómo la que proponemos" aseguró la portavoz de ERC, Marta Vilalta, en una rueda de prensa.

La portavoz de la formación independentista reiteró lo que mantiene ERC desde el inicio de las negociaciones con el PSOE: si no se dan las condiciones que exigen los partidos catalanes, estos mantendrán su "no" a Sánchez.

"No estamos aquí para negociar una investidura, estamos aquí para conseguir el instrumento que es la mesa de negociación (...) no nos temblarán las piernas para mantenernos en el no" afirmó Vilalta en unas declaraciones poco antes de una nueva reunión entre ERC y PSOE, que será el 10 de diciembre en Barcelona.

"Queremos una solución política con todas las garantías, y eso pasa por abandonar la vía de la judicialización y la represión. Nuestras propuestas son muy claras y no tenemos prisa, ahora hay que esperar que Pedro Sánchez se mueva", sostuvo la portavoz.

Desde ERC repiten que no tienen "ninguna prisa" para cerrar un posible acuerdo que facilitaría el apoyo por parte de los independentistas a la investidura de Sánchez y permitiría al PSOE formar Gobierno.

Sin embargo, la principal condición de los catalanes es que se "pueda hablar de todo", y eso incluye abrir la posibilidad a un referéndum de independencia en Cataluña pactado con el Estado español.

"Nos sentamos con el PSOE para empezar a hablar de futuro y llevar a la mesa de negociación los grandes consensos de Cataluña: el fin de la represión y el derecho a decidir", dijo en este sentido Vilalta.

Los independentistas se desligan así del ajustado calendario previsto por el PSOE, que pretendía investir a Sánchez a lo largo de diciembre y antes de Navidad.