El presidente catalán descarta volver a presentarse a unas elecciones

BARCELONA (Sputnik) — El presidente catalán, Quim Torra, descartó volver a presentarse como candidato a la Generalitat de Cataluña en futuras elecciones, aunque expresó su voluntad de terminar la legislatura y no convocar comicios autonómicos hasta 2021.

"Siempre he dicho que no me volveré a presentar a ningunas elecciones" aseguró en una entrevista con la emisora Rac1 el líder del ejecutivo catalán tras el juicio por desobediencia al que se sometió este 18 de noviembre y por el que se enfrenta a casi dos años de inhabilitación.

El presidente de Cataluña explicó que se convirtió en candidato por petición de su antecesor, Carles Puigdemont , y asumió su cargo con el objetivo de "avanzar con el proceso de independencia para culminarlo".

También expresó su voluntad de seguir adelante con el mandato hasta agotar la legislatura y, por lo tanto, no convocar elecciones autonómicas hasta 2021, cuatro años después de los comicios de diciembre de 2017.

"Mientras crea que sirvo para culminar el proceso, seguiré", sostuvo el presidente catalán, que el pasado 20 de noviembre viajó a Bélgica para reunirse con Puigdemont de forma privada.

"En Waterloo no hablamos sobre avanzar elecciones. Hablamos sobre la estrategia que tenemos por deltante, de cómo culminar el proceso de independencia y cómo ponemos al Estado español contra las cuerdas", dijo Torra sobre el encuentro.

El debate sobre una convocatoria temprana de elecciones en Cataluña se reavivó por el juicio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el 18 de noviembre al presidente catalán, pendiente de una condena de inhabilitación que le obligaría a abandonar su cargo.

Asimismo, el Gobierno catalán se mantiene incapaz de aprobar los presupuestos para el 2020 y funciona actualmente con las cuentas públicas de 2017, después de dos prórrogas por falta de consenso parlamentario.

"Si de mí depende, no habrá elecciones en 2020. Yo no tengo ninguna intención de convocarlas y descarto cualquier avance electoral" aseguró el líder del ejecutivo catalán en la entrevista.

Sobre las negociaciones del Partido Socialista (PSOE) con otras formaciones para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, Torra dijo que de momento votaría "no" a las fuerzas de izquierda.

"El punto 9 del preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos habla sobre un problema de diálogo y esto es lo que decía Mariano Rajoy exactamente. No puedo ver ningún avance", criticó el líder catalán, que consideró imposible avalar al nuevo Gobierno sin una mesa de negociación sobre Cataluña.