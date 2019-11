Baja el apoyo a la independencia en Cataluña

A la pregunta "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?", un 41,9% contesta que "sí" un 48,8% contesta que "no", un 7,3% "no sabe" y un 3,1 "no contesta", según el informa publicado por el CEO.

Se trata de los datos más bajos de apoyo a la independencia desde hace más de dos años.

La encuesta fue elaborada entre el 16 de septiembre y el 7 de octubre, por lo que las respuestas son previas a la publicación de la sentencia contra los líderes independentistas y a las elecciones generales del 10 de noviembre.