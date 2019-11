"Todo el mundo sabe que desde el año 2008 se vivió una crisis financiera y económica de dimensiones brutales y que eso ha derivado en una crisis política en muchos países. ¿Qué países no tienen problemas políticos hoy en día? Hay crisis institucionales, problemas con el nacionalismo, la ultraderecha, con el fascismo…", comentó Lozano.

También agregó que "son unas elecciones en las que hay bastante incertidumbre, pero no eso no es algo exclusivo nuestro. Reino Unido celebra elecciones el 12 de diciembre y también hay incertidumbre. A España no le pasa nada que no esté pasando a otros países de su entorno".

Para Lozano, "el hecho de que España tenga que celebrar otras elecciones anticipadas me parece de lo menos malo. Mi abuela votó en la década de 1930 y después estuvo 40 años sin votar. Si le dijeran a mi abuela hay que votar cuatro veces en cuatro años diría que bienvenido sea. Por suerte tenemos mecanismos democráticos que nos permiten solventar los problemas políticos".

Asimismo, Lozano afirmó que el Gobierno de España cree que los disturbios vividos en las últimas semanas en Cataluña hacen perder credibilidad al independentismo catalán ante la esfera internacional.

"Les hace perder credibilidad pero no solamente por los disturbios que sino por algo que a mí me parece más preocupante, que es que los líderes políticos independentistas tienen una actitud muy preocupante de minimizar la violencia", señala Lozano, cuyo departamento dirige los trabajos para contrarrestar el relato independentista en el mundo.

España celebra este 10 de noviembre sus cuartas elecciones en cuatro años, unos comicios que llegan tras la incapacidad de los partidos políticos para formar gobierno en la pasada legislatura.