El rey de España comienza a consultar a los partidos los apoyos a una posible investidura

El orden de las reuniones comenzará por los partidos con menor representación en el Congreso y terminará el 17 de septiembre con los partidos de mayor número de escaños, por lo que cerrará la ronda el presidente en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez.

La formación independentista catalana, Esquerra Republicana de Catalunya, y la independentista vasca EH Bildu, anunciaron que no acudirán a la ronda de consultas con el monarca, como ya hicieron en la anterior ocasión.

El rey de España tiene la labor de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados le otorgue su confianza.

No obstante, la Casa Real recordó la pasada semana que, en ausencia de una propuesta de candidato viable, el monarca puede proceder directamente la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones generales.

"Si las consultas concluyesen sin una propuesta de candidato, Su Majestad el Rey procedería, en los términos previstos en el artículo 99.5 de la Constitución, a la disolución de las Cámaras y a la convocatoria de nuevas elecciones generales con el refrendo de la Señora Presidenta del Congreso", recuerda en un comunicado el Congreso.

El actual presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, fue el claro ganador de los comicios generales del pasado mes de abril, pero por el momento no consiguió los apoyos necesarios para formar Gobierno.

En el mes de julio, Sánchez se sometió a una sesión de investidura en la que no consiguió la confianza del Congreso de los Diputados para renovar su mandato tras no llegar a un acuerdo con su principal socio potencial, la coalición izquierdista Unidas Podemos, con quien negoció la posibilidad de formar un Gobierno de coalición pero no llegaron a consenso.

En estos momentos la situación parece estar más bloqueada incluso que en julio, ya que el PSOE niega ahora la posibilidad de negociar un Gobierno de coalición con Unidos Podemos, que exige su entrada en el Ejecutivo como condición para apoyar la investidura de Sánchez.

Si para el 23 de septiembre el Congreso de los Diputados no ha conseguido investir a un presidente del Gobierno se procederá automáticamente a una repetición electoral.

La fragmentación de los partidos, la polarización ideológica y la mediocridad de los políticos, según la opinión de varios expertos, han desembocado en la parálisis que vive España https://t.co/N9895kRlFm — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 29, 2019

​Esta ronda de consultas será la séptima que realiza Felipe VI en sus cinco años de reinado, lo que da cuenta de la situación de bloqueo político que vive España, ya que su padre, Juan Carlos I, realizó un total de diez en 39 años.