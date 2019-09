El Gobierno español elude hablar sobre indulto a independentistas mientras no haya sentencia

"Para hablar de un indulto primero es necesario que haya una sentencia y que la sentencia sea firme", dijo la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, durante la sesión de control al Gobierno celebrada el 11 de septiembre en el Congreso de los Diputados.

Las palabras de Delgado se produjeron en respuesta a una pregunta de un diputado de la formación Vox, que pidió al Ejecutivo pronunciarse sobre la posibilidad de un indulto.

En su respuesta, la ministra Delgado eludió pronunciarse no solo porque todavía no existe una sentencia sobre el caso, sino también para "no perturbar" el proceso de deliberación del Tribunal Supremo respecto a la misma.

Está previsto que el Tribunal Supremo emita en la primera quincena de octubre la sentencia sobre el caso del procés, en el que doce líderes independentistas políticos y civiles afrontan peticiones de cárcel que van de los 8 a los 25 años de prisión por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

España tiene una ley del indulto que data del año 1870 y que permite al Rey otorgar esta medida de gracia a personas condenadas en firme a propuesta del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.