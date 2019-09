Cataluña celebra su día nacional marcada por el juicio al 'procés'

⬛️⬜️ En una tarda de pluja hi ha algunes coses que no pots fer, però n'hi ha una que segur que sí. Inscriu-te al teu tram de la Diada si encara no ho has fet! Afanya't! Ja n'hi ha 12 de plens!



➡️ https://t.co/q2l8U8B0NK #ObjectiuIndependència pic.twitter.com/7HJ0oiOYLQ