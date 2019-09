La Abogacía del Estado afirma que la exhumación de Franco no vulnera derechos familiares

MADRID (Sputnik) — La Abogacía del Estado en España presentó recientemente un escrito ante el Tribunal Supremo en el que defiende que la exhumación del dictador Francisco Franco no supone menoscabo alguno para los derechos de sus descendientes.

"No vulnera los derechos de libertad religiosa, ni de intimidad personal o familiar", reza el escrito.

El Gobierno de España que preside el socialdemócrata Pedro Sánchez lleva más de un año envuelto en un proceso para intentar exhumar al dictador Francisco Franco, que está enterrado con honores en el complejo monumental del Valle de los Caídos, al norte de Madrid.

En el marco de ese proceso, el Gobierno fijó el 10 de junio como fecha para proceder a la exhumación , pero estos trabajos fueron suspendidos cautelarmente por el Tribunal Supremo tras admitir a trámite un recurso de los familiares de Franco contra el traslado.

El Tribunal Supremo argumenta que la suspensión cautelar de la exhumación se realiza para evitar el perjuicio que se podría producir tanto a la familia como a los intereses públicos en el caso de que se aceptara el recurso una vez trasladados los restos.

Ahora, la Abogacía del Estado presentó un escrito en el que considera que el plan del Gobierno para llevar los restos de Franco a un cementerio de Madrid en el que está enterrada su difunta esposa "garantiza el respeto a la dignidad debida al finado".

El escrito de la Abogacía del Estado carga duramente contra el informe presentado por la familia Franco, al que califica de "parcial" y "falto de rigor".

De hecho, el escrito llega a afirmar que el recurso admitido por el Tribunal Supremo parece "más un trabajo escolar que un trabajo pericial riguroso".

El recurso presentado por la familia considera que la modificación de la Ley de Memoria Histórica llevada a cabo por el Gobierno para propiciar la exhumación de Franco es "radicalmente inconstitucional".

Además, sostiene que la actuación gubernamental "vulnera la legalidad ordinaria" por una presunta falta de autoridad del Ejecutivo para acordar la exhumación de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos sin autorización eclesiástica.

Del mismo modo, el recurso también afirma que las obras necesarias para proceder a la exhumación supondrían "gravísimos incumplimientos de la legalidad urbanística" y de la normativa en materia de sanidad mortuaria.

En su escrito, la Abogacía responde a estos argumentos afirmando que en la decisión de exhumar a Franco es legal porque "concurren los requisitos constitucionalmente exigidos de necesidad y urgencia", "no se vulneran sus derechos" y "no existe un derecho a no ser removido del lugar de enterramiento.