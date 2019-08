Isabel Díaz Ayuso, nueva presidenta de la Comunidad de Madrid

Ayuso tomará posesión el próximo 19 de agosto. Este será el primer Gobierno de coalición en la historia de la comunidad autónoma madrileña.

En su discurso de investidura, Díaz Ayuso ha anunciado "la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid".

Asimismo, ha asegurado que promoverá la "plena igualdad social" de la comunidad LGBTI y ha prometido luchar contra la "discriminación y violencia que todavía sufre" el colectivo.

"Los madrileños deben saber quién soy. He soportado una campaña de desprestigio inaudita, pero hay algo que ha traspasado todas las barreras: se puede criticar lo que hago pero no meter por medio a la familia, y mucho menos a una persona que no está en vida para defenderse", declaró Ayuso, en referencia a su padre, tras ser elegida como presidenta de la Comunidad de Madrid.

La primera medida de Ayuso será la implementación de un Plan de Vertebración de la Región, que incluye varias iniciativas, desde la implantación de alquileres por debajo del precio de mercado en los municipios alrededor de Madrid hasta la mejora de la movilidad rural.